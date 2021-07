Netflix arbeitet an Pokémon-Real-Serie, Lucifer-Macher verantwortlich

Erfolgreiche und gelungene Videospielverfilmungen lassen sich an den Fingern einer Hand abzählen und selbst dann bleiben noch Finger übrig. Zu den wenigen Ausnahmen zählt der jüngste Pokémon-Film und Netflix nimmt sich diesen offenbar zum Vorbild und plant eine Real-Serie.

Joe Henderson hauptverantwortlich

Pokémon Meisterdetektiv Pikachu war natürlich kein Oscar-reifes Meisterwerk, das die Rollkragenpullover-Fraktion zu euphorischen Kritiken hinreißt. Doch selbst die größten Arthouse-Fans konnten feststellen, dass der 2019er-Streifen kurzweilige Unterhaltung bot. Das hat man sicherlich auch bei Netflix mitbekommen und laut Informationen des Hollywood-Branchenblattes Variety bereitet der Streaming-Riese derzeit eine vergleichbare "Live Action"-Serie vor.Es ist alles andere als ein Geheimnis, dass Netflix zuletzt sehr viel Geld in Videospiel-Adaptionen gesteckt hat und das nach wie vor macht. So arbeitet man derzeit an Stoffen wie Assassin's Creed, Splinter Cell und Far Cry und hat zuletzt auch eine animierte Serie zu Resident Evil veröffentlicht.Ein Grund für den "Gaming-Push" ist unter anderem der Erfolg von The Witcher: Das ist zwar streng genommen kein reiner Spielestoff, sondern basiert auf den Fantasy-Romanen von Andrzej Sapkowski, der Hexer ist aber ohne jeden Zweifel erst durch die Spieleumsetzung von CD Projekt Red populär geworden. Pokémon bietet sich natürlich an, denn das langjährige Nintendo-Franchise ist nicht nur extrem erfolgreich und bekannt, sondern hat mit Meisterdetektiv Pikachu auch bewiesen, dass sich Qualität und Spieleverfilmungen nicht ausschließen.Was genau Netflix mit Pokémon vorhat ist nicht bekannt, bisher ist nur bekannt, dass es eine Real-Umsetzung sein soll. Zu Handlung und Setting ist bisher auch nichts an die Öffentlichkeit gedrungen, klar ist nur, dass Joe Henderson das Projekt zieht. Henderson ist derzeit Co-Showrunner und Executive Producer von Lucifer und feiert damit auch große Erfolge.