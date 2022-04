Schnell noch streamen: Diese Filme verlassen Netflix im Mai

SMS Für Dich (zu sehen bis 01.05.)

The Da Vinci Code - Sakrileg (zu sehen bis 01.05.)

Iron Man 1-3 (zu sehen bis 01.05.)

Suite Française - Melodie der Liebe (zu sehen bis 01.05.)

Der Mandant (zu sehen bis 01.05.)

Before I Wake (zu sehen bis 01.05.)

Feuchtgebiete (zu sehen bis 15.05.)

Colonia Dignidad - Es gibt kein Zurück (zu sehen bis 15.05.)

Slender Man (zu sehen bis 22.05.)

Netflix: Die neuen Highlights im Mai 2022

Mit der Netflix-Ankündigung von über 70 Neustarts im Mai werden auch im kommenden Monat erneut diverse Blockbuster den Streaming-Dienst verlassen. Abonnenten können viele der ausscheidenden Filme nur noch bis einschließlich 1. Mai 2022 streamen, weshalb sich in den nächsten Tagen die letzte Chance bietet. Auf diese macht das Unternehmen jetzt in einem neuen Trailer aufmerksam.Nach bekannter Manier trifft es Ende April vorrangig lang verfügbare Lizenztitel, die sich Netflix nur für eine gewisse Zeit exklusiv sichern konnte. Wer neben Netflix zudem Mitgliedschaften bei Amazon Prime Video oder Disney+ führt, braucht sich jedoch voraussichtlich nur wenig Gedanken zu machen. Im Normalfall rotieren die Filme zwischen den verschiedenen Streaming-Anbietern, womit sie nicht gänzlich von der Bildfläche verschwinden.Die ausscheidenden Lizenztitel ersetzt Netflix im Mai mit einer neuen Ladung an Filmen. Darunter Madagascar, Constantine, Transformers: The Last Knight, Jackass Forever und Jack Reacher: Kein Weg Zurück. Abseits davon stellt man die neue Krimikomödie "Ein Mordsteam ermittelt wieder" mit Omar Sy in den Mittelpunkt, die bereits in der nächsten Woche ausgestrahlt wird. Als wirkliches Mai-Highlight gilt jedoch die vierte Staffel von Stranger Things, die ab Ende Mai zu sehen ist. Außerdem sieht man neue Episoden von The Circle, Deadwind und "Wer hat Sara ermordet?".Disney+ hingegen richtet sich im Mai an alle Star Wars-Fans, denn nach langem Warten startet endlich die neue Serie Obi-Wan Kenobi mit Ewan McGregor und Hayden Christensen. Amazon Prime Video versucht es hingegen mit der Sci-Fi-Serie Night Sky mit Sissy Spacek und J.K. Simmons sowie der neuen Actionserie Totems.