Netflix: Übersicht der neuen Filme und Serien im Juli 2021

1. Juli 2021

Young Royals - Netflix Original Serie

Generation 56k - Netflix Original Serie

Dynasty Warriors - Netflix Film

Mobile Suit Gundam Hathaway - Netflix Film

Hörbar - Netflix Original Dokumentation

The Interview

Warcraft: The Beginning

The Huntsman & The Ice Queen

Das Tagebuch der Anne Frank

Ein ganzes halbes Jahr

The Intruder

Once Upon a Time in Hollywood

2. Juli 2021

Fear Street - Teil 1: 1994 - Netflix Film

Haseen Dillruba - Herzergreifend schön - Netflix Film

The 8th Night - Netflix Film

Sterbliche: Staffel 2 - Netflix Original Serie

Big Timber - Netflix Original Serie

4. Juli 2021

Mine - Netflix Original Serie

We the People - Netflix Kids & Family

6. Juli 2021

I Think You Should Leave with Tim Robinson: Staffel 2 - Netflix Original Comedy Special

7. Juli 2021

Guerra de vecinos - Netflix Original Serie

Major Grom: Der Pestdoktor - Netflix Film

Cat People - Netflix Original Dokumentation

Hunde: Staffel 2 - Netflix Original Dokumentation

8. Juli 2021

Elize Matsunaga: Es war einmal Mord- Netflix Original Dokumentation

Resident Evil: Infinite Darkness - Netflix Original Anime

9. Juli 2021

Biohackers: Staffel 2- Netflix Original Serie

Atypical: Staffel 4 - Netflix Original Serie

Virgin River: Staffel 3 - Netflix Original Serie

Die Köchin von Castamar - Netflix Original Serie

Im Sumpf - Netflix Original Serie

Fear Street - Teil 2: 1978 - Netflix Film

Der letzte Sommer - Netflix Film

Wie ich ein Superheld wurde - Netflix Film

Lee Su-geun: The Sense Coach - Netflix Original Comedy Special

How to Become a Tyrant - Netflix Original Dokumentation

13. Juli 2021

Ridley Jones - Netflix Kids & Family

14. Juli 2021

My Unorthodox Life - Netflix Original Serie

A Classic Horror Story - Netflix Film

Leitfaden für die perfekte Familie - Netflix Film

Red Privada: Wer hat Manuel Buendía umgebracht? - Netflix Original Dokumentation

Unglaubliche Diebstähle - Netflix Original Dokumentation

15. Juli 2021

Noch nie in meinem Leben …: Staffel 2 - Netflix Original Serie

Passt perfekt! - Netflix Film

My Amanda - Netflix Film

Emicida: AmarElo - Live in São Paulo - Netflix Original Dokumentation

Beastars: Staffel 2 - Netflix Original Anime

16. Juli 2021

Fear Street - Teil 3: 1666 - Netflix Film

Deep - Netflix Film

Explained: Staffel 3 - Netflix Original Dokumentation

Johnny Test - Netflix Kids & Family

The Water Man - Netflix Kids & Family

21. Juli 2021

Finger weg! (Brasilien) Teil 1 - Netflix Original Serie

Sexy Beasts - Netflix Original Serie

Trolljäger: Das Erwachen der Titanen - Netflix Kids & Family

22. Juli 2021

Words Bubble Up Like Soda Pop - Netflix Original Anime

23. Juli 2021

Blood Red Sky - Netflix Film

Eine Handvoll Worte - Netflix Film

Fondeados - Netflix Film

Kingdom: Ashin of the North - Netflix Film

Sky Rojo: Staffel 2 - Netflix Original Serie

Masters of the Universe: Revelation - Netflix Original Serie

Filme - Das waren unsere Kinojahre: Staffel 2 - Netflix Original Dokumentation

A Second Chance: Rivals! - Netflix Kids & Family

27. Juli 2021

How to Sell Drugs Online (Fast): Staffel 3 - Netflix Original Serie

Racket Boys - Netflix Original Serie

Mighty Express: Staffel 4 - Netflix Kids & Family

28. Juli 2021

Finger weg! (Brasilien) Teil 2 - Netflix Original Serie

The Snitch Cartel: Origins - Netflix Original Serie

Tattoo Redo - Netflix Original Serie

Bartkowiak - Netflix Film

29. Juli 2021

Resort to Love - Netflix Film

Transformers: War for Cybertron: Eine neue Welt - Netflix Original Anime

30. Juli 2021

Outer Banks: Staffel 2 - Netflix Original Serie

The Last Mercenary - Netflix Film

Mythos und Mogul: John DeLorean - Netflix Original Dokumentation

Centaurworld - Netflix Kids & Family

Demnächste verfügbar

Feels Like Ishq - Netflix Original Serie

Der Video-Streaming-Dienst Netflix gibt kurz vor Monatsende die Release-Termine seiner neuen Filme und Serien bekannt, die man zahlenden Mitgliedern im Juli 2021 auf die Mattscheibe bringt. Den Sommer läutet man dabei mit mehr als 70 Neustarts ein, deren Highlights nach bekannter Manier in einem kurzen Trailer zur Schau gestellt werden. In unserem monatlichen Überblick liefern wir euch eine kompakte Vorschau zu den kommenden Filmen und Serien und versorgen euch im unteren Teil dieses Artikels mit einer ausführlichen Auflistung aller Starttermine.Im Juli stehen zwei erfolgreiche deutsche Original-Serien auf dem Programm: How to Sell Drugs Online (Fast) geht in die dritte, Biohackers in die zweite Staffel. Außerdem gibt es neue Folgen von Sky Rojo, Atypical, Noch nie in meinem Leben… und Outer Banks zu sehen. Mit My Unorthodox Life (Reality-Serie) und der schwedischen Drama-Serie Young Royals sind zudem zwei Premieren unter den eigens produzierten Serien zu finden, deren Erfolg abzuwarten bleibt.Deutschsprachig beginnen auch die Original-Filme, die Netflix im Juli 2021 anbietet. Der Horrorstreifen Blood Red Sky hat dabei die Klassiker an Bord: Terroristen, Flugzeugentführungen und Vampire. Zeitgleich spielt der Streaming-Dienst seine Horror-Karte im nächsten Monat zigfach aus und zeigt unter anderem drei Teile der neuen Fear Street-Trilogie nach den Horror-Bestsellern von R.L. Stines und A Classic Horror Story. Das Drama Eine handvoll Worte mit Shailene Woodley, Callum Turner und Felicity Jones geht dabei schon fast unter.Abschließend nimmt Netflix diverse Lizenztitel zeitexklusiv in sein Angebot auf. Dazu zählen Kino-Highlights wie Once Upon A Time in Hollywood, Doctor Sleeps Erwachen, The Interview, Warcraft: The Beginning, The Huntsman & The Ice Queen und Ein ganzes halbes Jahr.