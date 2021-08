Prime Video, Netflix & Disney+: Alle neuen Filme und Serien der Woche

Mit mehr als 40 Filmen und Serien gehen die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ in dieser Woche an den Start. Zu den Highlights gehören What If…?, Monster Hunter, Evangelion, Borat und mehr. Alle Starttermine findet ihr in unserem Überblick.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 32)

SHAMAN KING ab 9. August

Phil Wang: Philly Philly Wang Wang ab 10. August

Untold: Malice at the Palace ab 10. August

Gabby's Dollhouse: Staffel 2 ab 10. August

The Kissing Booth 3 ab 11. August

Bake Squad ab 11. August

AlRawabi School for Girls ab 12. August

Lokillo: Nothing's the Same ab 12. August

Monster Hunter: Legends of the Guild ab 12. August

Beckett ab 13. August

Brand New Cherry Flavor ab 13. August

Gone for Good ab 13. August

Valeria: Staffel 2 ab 13. August

Fast & Furious Spy Racers: Staffel 5: South Pacific ab 13. August

Good Luck Chuck ab 15. August

Ich weiß was du letzten Sommer getan hast ab 15. August

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 32)

Infamous ab 9. August

The Jacket ab 9. August

Men in Black ab 10. August

Heroes ab 11. August

Drachenzähmen leicht gemacht 2 ab 11. August

Wild Child - Erstklassig Zickig ab 12. August

So ist das Leben - Life Itself ab 13. August

Evangelion:3.0+1.01 Thrice upon a Time ab 13. August

Batman V Superman: Dawn Of Justice ab 13. August

Modern Love - Staffel 2 ab 13. August

Borat's American Lockdown & Debunking Borat ab 13. August

Borat Supplemental Reportings Retrieved From Floor Of Stable Containing Editing Machine ab 13. August

The Tiger Mafia ab 14. August

The Invasion ab 14. August

Tremors - Im Land der Raketenwürmer ab 15. August

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 32)

What If…? - Staffel 1 ab 11. August

9-1-1: Lone Star - Staffel 1 ab 11. August

American Housewife - Staffel 1-3 ab 11. August

Criminal Minds: Team Red - Staffel 1 ab 11. August

Anna und der König ab 13. August

Bad Times at the El Royale ab 13. August

Black Widow (1987) ab 13. August

Das Verschwinden - Staffel 1 ab 13. August

Tödliche Geheimnisse Teil 1 ab 13. August

Tödliche Geheimnisse - Jagd in Kapstadt ab 13. August

Good Bye Lenin! (Beta-Film) ab 13. August

Maria, Ihm Schmeckt's Nicht! ab 13. August

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

In der Woche vom 9. bis 15. August können sich Netflix-Abonnenten unter anderem auf Fortsetzungen von The Kissing Booth (3) und die zweite Staffel von Valeria freuen. Ebenso konzentriert sich die Plattform auf zwei Animes, den Film Monster Hunter: Legends of the Guild und die Serie Shaman King. Weiterhin starten mit Gone for Good und Brand New Cherry Flavor zwei neue Netflix-Serien. Letztere unter anderem mit Rosa Salazar in den Hauptrollen, bekannt aus Alita: Battle Angel. Abschließend bleibt der Streaming-Dienst seinen Comedy-Specials treu und veröffentlicht neue Stand-Up-Programme von Lokillo und Phil Wang.Wer seine Streaming-Mitgliedschaft hingegen bei Amazon Prime Video gebucht hat, der kann in Hinsicht auf neue Serien unter anderem die zweite Staffel von Modern Love und zwei Mini-Serien mit Sacha Baron Cohen als Borat streamen. Zu den Film-Highlights gehören zudem einstige und neuere Blockbuster wie Men in Black, Batman vs. Superman, Drachenzähmen leicht gemacht und der Anime Evangelion:3.0+1.01.Bei Disney+ zeigt man mit What If…? eine neue Animationsserie aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU), die in der Originalfassung von den bekannten Kinodarstellern (z.B. Samuel L. Jackson, Josh Brolin, Chris Hemsworth und Tom Hiddleston) synchronisiert wurde. Zusätzlich werden Serien und Filme wie 9-1-1: Lone Star, American Housewife, Criminal Minds: Team Red und Bad Times at the El Royale nebst deutschen Streifen wie Good Bye Lenin und Maria, ihm schmeckt's nicht ins Programm des Micky-Maus-Konzerns aufgenommen.