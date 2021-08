Prime Video, Netflix & Disney+: Die Highlights der Woche im Überblick

Die Video-Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ geben in dieser Woche 38 Neustarts bekannt. Zu den Film- und Serien-Highlights gehören Cruella, Tomb Raider, Kevin Can F**K Himself und Akte X. Wir verschaffen euch einen Überblick aller Starttermine.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 34)

The Witcher: Nightmare of the Wolf ab 23. August

Tomb Raider ab 23. August

Oggy Oggy ab 24. August

Untold: Caitlyn Jenner ab 24. August

Bob Ross: Glückliche Unfälle, Betrug und Gier ab 25. August

Open Your Eyes ab 25. August

Clickbait ab 25. August

Motel: Makeover ab 25. August

Post Mortem: In Skarnes stirbt niemand ab 25. August

John of God: The Crimes of a Spiritual Healer ab 25. August

Familienanhang: Teil 4 ab 26. August

Edens Zero ab 26. August

Einer wie keiner ab 27. August

Alle lieben Arlo ab 27. August

Titletown High ab 27. August

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 34)

Black Christmas ab 23. August

Wettkampf der Tiere - Daisy Quokkas großes Abenteuer ab 23. August

15:17 To Paris ab 23. August

Charlie und die Schokoladenfabrik ab 24. August

Ted 2 ab 25. August

Unsane - Ausgeliefert ab 26. August

Kevin Can F**K Himself - Staffel 1 ab 27. August

Marienne & Leonard: Words Of Love ab 27. August

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 34)

Disney Galerie / Star Wars: The Mandalorian - Staffel 2 ab 25. August

Mayday - Alarm im Cockpit - Staffel 11, 12, 16-18 ab 25. August

When Sharks Attack - Staffel 6 ab 25. August

Akte X - Staffel 10 ab 25. August

Blutrote Hochzeit - Staffel 1 ab 25. August

Breeders - Staffel 1 ab 25. August

Devs ab 25. August

Salamander - Staffel 1 ab 25. August

Maximilian - Das Spiel von Macht und Liebe ab 27. August

Volcano: Heißer als die Hölle ab 27. August

Was nützt die Liebe in Gedanken ab 27. August

Walk the Line ab 27. August

Wall Street (1987) ab 27. August

Wall Street: Geld schläft nicht ab 27. August

Vacation Friends ab 27. August

Cruella (Für alle Abonnenten) ab 27. August

In der Woche vom 23. bis 29. August rüstet sich Netflix vor allem mit Animes wie The Witcher und Edens Zero sowie Dokumentationen von Bob Ross, Caitlyn Jenner und "John of God". Ebenso feiern mit Open Your Eyes, Clickbait und Titletown High bisher unbekannte neue Serien ihre Premiere. Mit "Einer wie keiner" sieht man zudem die Neuverfilmung von "Eine wie keine" (1999). Anstelle von Rachael Leigh Cook und Freddie Prinze jr. treten nach Teenie-Manier jetzt allerdings die Social-Media-Persönlichkeit Addison Rae und Tanner Buchanan (u.a. Designated Survivor, Cobra Kai) auf.Amazon Prime Video hält in den nächsten Tagen hingegen weniger Eigenproduktionen, dafür aber namhafte Lizenztitel zum Streamen bereit. Dazu zählen die Serie Kevin Can F**K Himself (AMC), 15:17 to Paris, Charlie und die Schokoladenfabrik sowie Ted 2. Abonnenten von Disney+ und seinem Star-Channel dürfen sich im Gegensatz auf die zehnte Staffel von Akte X und die erste Staffel von Breeders freuen oder Filme wie Walk the Line und die beiden Blockbuster der Wall Street-Reihe abrufen. Im Laufe der Woche wird zudem Cruella für alle Abonnenten freigeschaltet und die Mandalorian-Doku geht in die zweite Staffel.