Netflix, Prime Video & Disney+: Alle neuen Filme und Serien der Woche

In dieser Woche starten die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mit mehr als 50 Filmen und Serien in den August. Nach bekannter Manier zeigt euch unser wöchentlicher Überblick die Highlights der nächsten Tagen und alle Starttermine.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 31)

Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord ab 3. August

Top Secret UFO Projects: Declassified ab 3. August

Pray Away ab 3. August

Cooking with Paris ab 4. August

Control Z: Staffel 2 ab 4. August

Car Masters - Von Schrott zu Reichtum: Staffel 3 ab 4. August

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami ab 4. August

Hit & Run ab 6. August

Vivo - Voller Leben ab 6. August

Navarasa ab 6. August

Love (ft. Marriage and Divorce): Staffel 2 ab 8. August

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 31)

Cruel Summer - Staffel 1 ab 6. August

Mississippi Burning - Die Wurzel des Hasses ab 2. August

Jay And Silent Bob Reboot ab 2. August

Straight Outta Compton ab 3. August

50 Erste Dates ab 3. August

Alibi.com ab 3. August

Balkan Line ab 4. August

Das Ende - Assault on Precinct 13 ab 4. August

Alone - Du kannst nicht entkommen ab 5. August

Das Haus der Krokodile ab 5. August

Verachtung ab 6. August

Schändung ab 6. August

Erbarmen ab 6. August

Erlösung ab 6. August

Catch Me If You Can ab 7. August

Elizabeth: Das goldene Königreich ab 7. August

Terminator Genisys ab 8. August

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 31)

Grey's Anatomy, Staffel 17 - Weitere Folgen ab 4. August

Seattle Firefighter, Staffel 4 - Weitere Folgen ab 4. August

Good Trouble - Staffel 1 + 2 ab 4. August

Käpt'n Balu & seine tollkühne Crew - Staffel 1 (Disney) ab 4. August

Chip und Chap. Das Leben im Park - Staffel 1 - Weitere Folgen ab 4. August

Marvel Studios LEGENDS - Staffel 1 - Weitere Folgen ab 4. August

Monster bei der Arbeit - Staffel 1 - Weitere Folgen ab 4. August

Scott & Huutsch - Staffel 1 - Weitere Folgen ab 4. August

Walt Disney Animation Studios: "Kurzschluss" Experimentalfilme - Staffel 2 ab 4. August

Die wunderbare Welt von Micky Maus - Staffel 1 - Weitere Folgen ab 4. August

Die geheime Benedict-Gesellschaft - Staffel 1 - Weitere Folgen ab 6. August

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 1 - Weitere Folgen ab 6. August

Love, Victor - Staffel 2 - Weitere Folgen ab 6. August

Bobs Burgers - Staffel 10 ab 6. August

Joy - Alles außer gewöhnlich ab 6. August

Mein Vetter Winnie ab 6. August

Romy und Michele - Alle Macht den Blonden ab 6. August

Rossini - oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief ab 6. August

That Thing You Do! ab 6. August

Der Branchenprimus Netflix zeigt sich in der ersten Augustwoche vor allem mit interessanten Dokumentationen über die Cocaine Cowboys von Miami und dem deutschen Max Schmidt aka "Shiny_Flakes", der als 19-Jähriger Drogen im Wert von Millionen aus seinem Kinderzimmer über das Internet verkauft hat und somit zur Inspiration für die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online (Fast) wurde. Außerdem seht ihr Paris Hilton in einer eigenen Kochshow sowie neue Folgen von Control Z, die Krimi-Thriller-Serie Hit & Run und Staffel 2 von "Love".Amazon geht mit der von Jessica Biel produzierten Teenie-Thriller-Serie Cruel Summer an den Start, während man abseits davon mit namhaften Lizenztiteln punktet. Darunter befinden sich Filme wie Straight Outta Compton, Catch Me If You Can und Terminator Genisys. Mitglieder von Disney+ und dem weiter expandierenden Star-Channel können sich zudem über neue Folgen von Grey's Anatomy, Seattle Firefighters, Chip und Chap sowie Star Wars: The Bad Batch freuen. Ebenso sieht man zwei Staffeln von Good Trouble und neue Episoden von Bobs Burgers nebst Filmen wie "Joy" mit Jennifer Lawrence und Bradley Cooper.