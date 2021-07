WhatsOnFlix & WhatsOnPrime: Suchmaschinen werden eingestellt

Die Streaming-Suchmaschinen WhatsOnFlix und WhatsOnPrime haben zahlreichen Nutzern dabei geholfen, neue Inhalte bei Netflix und Amazon Prime zu finden. Nun soll den Apps der Stecker gezogen werden. Ab dem 31. August 2021 werden die Dienste nicht mehr funktionieren.

Die Tools wurden von Sven Zieglers Konzern Zeemo entwickelt. Während WhatsOnFlix schon 2018 bereitgestellt wurde, wurde WhatsOnPrime erst im April 2021 veröffentlicht. Nun können die Programme nicht mehr heruntergeladen werden. Wer die Apps bereits installiert hat, kann die Services noch bis zum 31. August nutzen. Anschließend werden die Server abgeschaltet, sodass dem Online-Magazin iPhone-Ticker zufolge ab September keine Inhalte mehr angezeigt werden und bereits installierte Versionen nicht mehr funktionieren.Natürlich werden die beiden Apps nicht einfach ohne Grund eingestellt. Die Streaming-Dienste stellen keine direkten Schnittstellen, über die Informationen zum aktuellen Programm aus­ge­le­sen werden können, bereit. Entwickler müssen also auf eigene Tools, die Daten von den offiziellen Webseiten auslesen, zu­rück­grei­fen. Derartige Programme werden auch Scraper genannt. Sven Ziegler zufolge tut Netflix "alles Erdenkliche, um Scrapern die Arbeit zu er­schwe­ren". In der letzten Woche wurde ein weiterer Hoster von Netflix geblockt, sodass die Genauigkeit der aktuell verfügbaren Daten zum Streaming-Programm erheblich eingeschränkt wurde.Da sich Zeemo nicht mit mittelmäßigen Daten zufriedengeben möchte und der Wettlauf mit den Streaming-Diensten den Betreibern zu viel geworden ist, hat sich der Anbieter dazu entschieden, das Projekt vollständig aufzugeben und die beiden Anwendungen einzustellen.Wer dennoch einen Überblick über neue Serien und Filme behalten möchte, kann auf unseren Übersichtsseiten ( Netflix Disney+ ) vorbeischauen. Hier listen wir sämtliche Highlights auf. In diesem Video gibt es eine Übersicht zu Filmen und Serien im August.