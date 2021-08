Netflix: Übersicht der neuen Filme und Serien im September 2021

1. September 2021

How to Be a Cowboy - Netflix Serie

Wendepunkt: 9/11 und der Krieg gegen den Terror - Netflix Dokumentation

2. September 2021

Q-Force - Netflix Serie

Gibt es ein Leben nach der Party? - Netflix Film

3. September 2021

Haus des Geldes: Teil 5, Ausgabe 1 - Netflix Serie

Sharkdog - Netflix Kids & Family Serie

Dive Club - Netflix Kids & Family Serie

6. September 2021

Countdown: Die Weltraummission Inspiration4 - Netflix Dokumentation (Episoden 1-2)

7. September 2021

Untold: Breaking Point - Netflix Dokumentation

Kid Cosmic: Staffel 2 - Netflix Kids & Family Serie

Die Oktonauten auf dem Festland - Netflix Kids & Family Serie

8. September 2021

Winterbucht - Netflix Film

The Circle: USA: Staffel 3 - Netflix Serie (wöchentlich neue Episoden)

Into the Night: Staffel 2 - Netflix Serie

9. September 2021

Blutsbrüder: Malcolm X und Muhammad Ali - Netflix Dokumentation

Die Frauen und der Mörder - Netflix Dokumentation

10. September 2021

Prey - Netflix Film

Kate - Netflix Film

Metallkunst: Showdown am Schweißgerät - Netflix Serie

13. September 2021

Countdown: Die Weltraummission Inspiration4 - Netflix Dokumentation (Episoden 3-4)

14. September 2021

Die spektakulärsten Ferienwohnungen der Welt: Staffel 2 - Netflix Serie

Jack Whitehall: Unterwegs mit meinem Vater: Staffel 5 - Netflix Serie

Du gegen die Wildnis: Abgestürzt - Netflix Kids & Family Serie

15. September 2021

Schumacher - Netflix Dokumentation

Finger weg! (Lateinamerika) - Netflix Serie

Nailed It!: Staffel 6 - Netflix Serie

Nightbooks - Netflix Film

16. September 2021

He-Man and the Masters of the Universe - Netflix Kids & Family Serie

Meine Helden waren Cowboys - Netflix Dokumentation

17. September 2021

Sex Education: Staffel 3 - Netflix Serie

Squid Game - Netflix Serie

Chicago Party Aunt - Netflix Serie

The Father Who Moves Mountains / Tatăl mută munții- Netflix Film

Ankahi Kahaniya - Netflix Film

21. September 2021

Liebe im Spektrum: Staffel 2 - Netflix Serie

Tut Tut Chrissy Flitzer: Chrissy ist am Steuer - Netflix Kids & Family Serie

22. September 2021

Dear White People: Ausgabe 4 - Netflix Serie

Jaguar - Netflix Serie

Bekenntnisse eines unsichtbaren Mädchens - Netflix Film

Intrusion - Netflix Film

Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan - Netflix Dokumentation

23. September 2021

Pose: Staffel 3 - Netflix Serie

Hospital Playlist: Staffel 2 - Netflix Serie

24. September 2021

Der Vogel - Netflix Film

Midnight Mass - Netflix Serie

Knastschwestern New Orleans - Netflix Serie

Blood & Water: Staffel 2 - Netflix Serie

Im Auge des Wolfes - Die Serie - Netflix Serie

Vendetta: Wahrheit, Lügen und die Mafia - Netflix Dokumentation

My Little Pony - Eine neue Generation - Netflix Kids & Family

28. September 2021

Attack of the Hollywood Clichés! - Netflix Comedy Special

Ada Twist - Netflix Kids & Family Serie

29. September 2021

Der Kastanienmann - Netflix Serie

MeatEater - Netflix Serie

Wir waren wie Lieder - Netflix Film

Friendzone - Netflix Film

Niemand kommt hier lebend raus - Netflix Film

30. September 2021

Luna Park - Netflix Serie

Love 101: Staffel 2 - Netflix Serie

Demnächst verfügbar

Bangkok Breaking - Netflix Serie

Crime Stories: India Detectives - Netflix Dokumentation

Kota Factory: Staffel 2 - Netflix Serie

Baki Hanma - Netflix Anime Serie

Countdown: Die Weltraummission Inspiration4 - Netflix Dokumentation (Finale in Spielfilmlänge)

Für den September 2021 kündigt Netflix mehr als 60 neue Filme und Serien an. Vorab liefert der Video-Streaming-Dienst mit einem kurzen Trailer einen Überblick der Highlights, die für Abonnenten im kommenden Monat zur Verfügung stehen. Nach bekannter Manier liefern wir euch in diesem Artikel eine passende Auflistung sämtlicher Neustarts und eine kompakte Vorschau auf alles Sehenswerte. Im Verlauf der nächsten Tage kann sich die Liste an Blockbustern zudem erweitern, da Netflix viele namhafte Lizenztitel erst kurz vor deren Start bekannt gibt.Im Mittelpunkt steht unter anderem die am 15. September erscheinende Netflix-Doku über die Formel-1-Ikone Michael Schumacher mit "nie zuvor gesehenem Archivmaterial". Außerdem startet man mit dem fünften Teil der Drama-Serie Haus des Geldes und weiteren Folgen von Sex Education, Midnight Mass und Pose. In Hinsicht auf neue Filme bewirbt man den deutschen Horror-Thriller Prey mit David Kross (u.a. Krabat, Der Vorleser), das Drama Der Vogel (engl. The Starling) mit Melissa McCarthy und Kevin Kline sowie den Action-Thriller Kate mit Mary Elizabeth Winstead und Woody Harrelson.Abschließend hält Netflix für Kinder und Jugendliche eine neue Serie zu He-Man and the Master of the Universe sowie eine neue Generation von My Little Pony zum Streamen bereit. Filmnachschub gibt es zudem in Form von "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" und des zweiten Teils von Zombieland: Doppelt hält besser.