Netflix setzt voll auf Reality-TV und startet "größtes Casting aller Zeiten"

Netflix ist und bleibt das derzeit größte Streaming-Portal auf der Welt und das wird sich auch nicht so schnell ändern. Doch Netflix ist nicht mehr derselbe Dienst wie noch vor etwa fünf Jahren. Man ist immer mehr auf Eigenproduktionen angewiesen und das ist immer häufiger Reality.

"Größtes Casting aller Zeiten"

Stranger Things, The Witcher, The Crown und wie sie alle heißen sind nur eine Seite der Netflix-Medaille und für viele Branchenkenner nimmt die Bedeutung dieser auch immer mehr ab. Die andere Seite sind Reality-Shows wie Liebe macht blind, My Unorthodox Life, Der Boden ist Lava, Nailed it! und noch viele, viele mehr.Für Content-Anbieter wie Netflix haben Reality-Sendungen einen großen Vorteil: Sie sind populär und im Vergleich zu Scripted-Inhalten spottbillig zu produzieren. Das hat in den vergangenen Jahren zu einer regelrechten Reality-Explosion geführt - und das nicht gerade zur Freude jener, die an originellen und aufwendig erzählten Geschichten interessiert sind.Und die Fans von Stranger Things und Co. werden auch in Zukunft geduldig sein oder sich bei der Konkurrenz von Netflix umsehen müssen. Denn das Unternehmen aus dem kalifornischen Los Gatos wird seine Reality-Inhalte vervielfachen, wie The Verge berichtet.Denn Netflix hat aktuell im Prinzip alle seine Reality-Shows verlängert und wird auch diverse neue Sendungen starten. Dafür braucht man auch immer mehr Teilnehmer bzw. potenzielle Kandidaten und hat dafür nun ein eigenes Portal gestartet. Dort kann sich jeder interessierte Über-18-Jährige (aus den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich oder Irland) mit einem eine Minute langem Video bewerben, laut Netflix ist das das "größte Reality-Casting aller Zeiten".Teilnehmer können sich für eine spezielle Show oder ein bestimmtes Genre anmelden, aber ihr Glück auch bei allen Produktionen versuchen. Netflix schreibt, dass man sich "derzeit" auf englischsprachige Länder konzentriere, es ist also denkbar, dass man die Reality-Offensive in Zukunft auch auf Deutschland ausdehnt.