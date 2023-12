Statistik zeigt: GTA-Reihe hat großen Anteil an Take-Twos Erfolg

Videospieleentwickler Rockstar Games hat den ersten offiziellen Trailer zum sechsten Teil der "Grand Theft Auto"-Reihe veröffentlicht und die Gaming-Community macht (virtuelle) Luftsprünge . Einziger Wermutstropfen: das Spiel soll erst 2025 für Konsolen und PC erscheinen. Fans der GTA-Serie haben allerdings bereits 10 Jahre auf den Nachfolger des extrem erfolgreichen fünften Teils gewartet, da wird ein weiteres Jahr sicherlich zu verkraften sein.Ebenfalls dem Release entgegenfiebern wird vermutlich Publisher und Mutterkonzern Take-Two Interactive (T2). Etwa ein Drittel des Gesamtumsatzes, den das US-Unternehmen seit dem Geschäftsjahr 2014 (April 2013 - April 2014) erwirtschaftet hat, entfällt auf das Grand-Theft-Auto Franchise. Wie die Grafik auf Basis von Unternehmensdaten zeigt, ist der Anteil in den letzten fünf Jahren jedoch etwas geschrumpft - höchste Zeit also für ein Comeback der Hauptserie.Sollte der neueste Ableger an den Erfolg von GTA V anknüpfen können, haben Rockstar Games und T2 wohl eines der meistverkauften Games der kommenden Jahre im Köcher. Laut eigenen Angaben verkaufte Take-Two bis heute weltweit rund 190 Millionen Einheiten von Grand Theft Auto V. Auch 10 Jahre nach Erstveröffentlichung taucht das Spiel noch regelmäßig in den Bestsellerlisten auf. Das gesamte GTA-Franchise kommt auf etwa 410 Millionen Verkäufe.Der Blick auf die Infografik verrät, dass Take-Two Interactive längst nicht mehr auf physische Verkäufe setzt. Der Großteil der Einnahmen wird mittlerweile durch digitale Verkäufe, Online-Services und In-Game-Käufe erwirtschaftet. Auch daran hat das GTA-Franchise mit Grand Theft Auto Online einen erheblichen Anteil. Ein weiteres Zeichen für verstärkten Fokus auf andere Vertriebskanäle und Geschäftsmodelle ist die Übernahme der Browser- und Mobile-Gaming-Schmiede Zynga im letzten Geschäftsjahr. Die Fusion ist auch der Grund für den starken Umsatzanstieg von knapp zwei Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2023.