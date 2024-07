Wikipedia im neuen Look: Dark Mode endlich da, Deutsch muss warten

Wikipedia ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken, in der deutschen Version sieht die Seite aber einigermaßen veraltet aus. Im Gegensatz dazu erstrahlt die englische Variante seit einer Weile in einer neuen, frischen Optik. Diese bekommt nun ein langersehntes Feature.

Tag/Nacht-Versionen von Seiten sind Standard

Lange gewünscht

Zusammenfassung Die deutsche Wikipedia wirkt veraltet im Vergleich zur englischen Version

Englische Wikipedia hat eine neue Optik und nun auch Dark Mode

Dark Mode spart Energie und schont die Augen in der Nacht

Neue Color-Einstellung ermöglicht Wechsel zwischen Dark und Light Mode

Einstellungen für Textgröße und Breite sind ebenfalls verfügbar

Deutsche Nutzer profitieren bislang nicht vom neuen Design und Features

Unklar, wann die deutsche Wikipedia auf das "Vector 2022" Design umstellt

Es ist nicht allzu lange her, da waren dunkle Versionen von Webseiten die Ausnahme, mittlerweile bieten viele eine solche energiesparende und auch (in der Nacht) augenschonende Variante an. Auch WinFuture hat einen entsprechenden Tag/Nacht-Schalter, dieser ist rechts oben auf der Seite zu finden (direkt unter der Suchleiste).Nun stößt auch die Wikipedia in den erlesenen Kreis der Seiten, die einen solchen Modus mit dunklem Hintergrund und weißer Schrift anbieten. Denn nach langen und intensiven Bemühungen der Community hat die Seite eine neue "Color"-Einstellung bekommen, diese ist normalerweise im Bereich für "Erscheinungsbild" ganz rechts zu finden.Dort kann man nahtlos zwischen Dark und Light Mode wechseln, dazu kommt auch eine "automatische" Einstellung. Offiziell ist dieser Modus allerdings noch in einer Betaphase. Auf der rechten Seite findet man auch Buttons für Text (klein, Standard, groß) sowie Breite (Standard und breit). Wer diese Einstellungen nicht findet, der sollte ein Brillen-Symbol rechts oben suchen, damit kann man die besagte Seitenleiste aktivieren.Wie Ars Technica schreibt, hat der Wunsch nach einem Dark Mode vor rund einem Jahr die Umfrage nach dem meistgewünschten Wikipedia-Feature klar gewonnen, nun wurde er auch umgesetzt. Das Ganze hat für deutsche Nutzer allerdings einen großen Haken: Denn sie haben fürs erste nichts davon.Das liegt daran, dass die deutsche Wikipedia noch immer nicht auf das neue Design umgestellt hat - im Gegensatz zu den englischen, französischen, spanischen sowie portugiesischen Versionen der Seite. Es ist bislang nicht klar, wann die deutsche Seite auf das "Vector 2022" genannte Design umgestellt werden soll.