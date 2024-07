Chrome: Millionen Nutzer klagten über verschwundene Passwörter

Der Google-Browser Chrome hat ein Fast-Monopol, denn der über­wie­gen­de Großteil der Internetnutzer greift damit auf das Web zu. Chrome hat auch einen integrierten und praktischen Passwortmanager, doch dieser sorgte nun bei Millionen Menschen für einen Schockmoment.

Der Passwortmanager von Chrome ist nicht nur praktisch, sondern verbessert auch die Sicherheit: Denn die Funktion sorgt dafür, dass man sich Passwörter nicht merken muss und füllt diese automatisch aus, wenn man sie doch noch einmal eingeben soll. Das bedeutet, dass man ruhig kompliziertere Passwörter wählen kann, alternativ schlägt der Manager dem Nutzer auch sichere Passwörter selbst vor.Das alles baut auf dem Umstand auf, dass man sich auf den Passwortmanager verlassen kann und dieser die Login-Daten sicher und vor allem zuverlässig speichert. Das führte nun aber bei rund 15 Millionen Windows-Nutzern zu einem längeren Schreckensmoment. Denn laut einem Bericht von Forbes (via Android Police ) konnten zahlreiche Anwender zwischen dem 24. und 25. Juli nicht auf ihre per Chrome gespeicherten Passwörter zugreifen.Detaillierte Informationen auf dem Google Workspace Status Dashboard führen die Ursache auf eine "Änderung des Produktverhaltens ohne ordnungsgemäßen Funktionsschutz" zurück. In anderen Worten: Google hat etwas geändert und dabei etwas verbockt.Die gute Nachricht: Die verschwundenen Passwörter ließen sich verhältnismäßig einfach (wenngleich etwas umständlich) wiederherstellen: Denn als Sofort-Fix mussten Betroffene den Browser mit der Command Line Flag "--enable-features=SkipUndecryptablePasswords" neustarten. Wie das funktioniert, muss man an dieser Stelle nicht länger ausführen, da Google mittlerweile eine neue Chrome-Version veröffentlicht hat, in der das Verhalten von Haus aus angesprochen wurde.Google empfiehlt hierzu, den Browser neu zu starten, man kann ein Update auch manuell anstoßen, nämlich über einen Klick auf die Punkte in der rechten oberen Ecke und dort die Auswahl von "Hilfe" und "Über Chrome".