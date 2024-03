Sicherheitsrisiko '1234': Ein simples Passwort blamiert die Bundeswehr

Highlight

Kaum hat die Bundeswehr begonnen, die Umstände durch abgehörte Web-Konferenzen aufzuarbeiten, sorgt das Ver­tei­di­gungs­mi­nis­terium für Kopfschütteln beim Thema IT-Sicherheit. Denn das Pass­wort für ein Statement von Minister Pistorius ist maximal schlecht gewählt.

Die Bundeswehr ist durchaus bekannt dafür, dass bei ihr nicht immer alles so funktioniert, wie es eigentlich soll. Von Gewehren, die bei bestimmten Tem­pe­ra­tu­ren nicht geradeaus schießen, über Fahrzeuge, die nicht fahren und in Garagen Staub ansammeln, bis hin zu Kampfjets, die schon vor ihrem Kauf nicht mehr den neuesten Standards entsprechen.Dass eine Web-Konferenz über WebEx letzte Woche von russischen Hackern abgefangen und mitgehört wurde, weil einer der teilnehmenden Offiziere eine nicht gesicherte Verbindung aus einem Hotel in Singapur benutzte, passt dabei ins Bild.Genau zu diesem Thema gab Verteidigungsminister Boris Pistorius am vergangenen Sonntag ein Pressestatement ab. Dabei war allerdings nicht der Inhalt das Bemerkenswerteste, sondern das Passwort, mit dem Interessierte über die Webseite des Verteidigungsministeriums nachträglich Zugriff auf die entsprechende Aufzeichnung erlangen konnten.Denn die Verantwortlichen wählten dazu eine der weltweit am häufigsten benutzten Zeichenkombinationen: "1234".Auch wenn es sich bei dem Pressestatement nicht um geheime Inhalte handelt und der öffentliche Zugriff erlaubt ist, lässt sich die Ironie an dieser Stelle wohl kaum verleugnen. Dass ausgerechnet eine Audioaufzeichnung zum Thema IT-Sicherheit als Antwort auf einen Abhörfall mit diesem Passwort gesichert wird ... Man kann nur die (wenn auch geringe) Hoffnung haben, dass es sich an dieser Stelle um einen bewussten Scherz der Verantwortlichen handelt.Auch wenn deutsche Behörden in aller Regel nicht für ihre Selbstironie und Lockerheit bekannt sind.