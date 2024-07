Laser-Internet: NASA testet Hochgeschwindigkeitsnetz im Flug

Im Juni gelang es der NASA , vom Boden aus eine Laser-Übertragung zur Inter­na­tio­na­len Raumstation durchzuführen, dabei konnte man eine Geschwindigkeit von 1,2 Gigabit pro Sekunde erreichen. Nun gelang das Kunststück erneut, dieses Mal sogar vom Flugzeug aus.

Laser-Übertragung zur ISS

"Diese Experimente sind ein enormer Erfolg. Wir können nun auf dem Erfolg des Streamings von 4K-HD-Videos zur und von der Raumstation aufbauen, um unseren Artemis-Astronauten künftige Möglichkeiten wie HD-Videokonferenzen zu bieten, die für die Gesundheit der Besatzung und die Koordinierung ihrer Aktivitäten wichtig sind." Daniel Raible, NASA

Zusammenfassung NASA führte Laser-Übertragung zur ISS durch

Geschwindigkeit von 1,2 Gigabit/s erreicht

Neue Technologie ermöglicht 4K-Video-Übertragungen

Tests zielen auf Artemis-Missionen ab

Laser soll Radiowellen ersetzen

Datenübertragung von Flugzeug zu ISS getestet

Erfolgreiche Experimente unterstützen Artemis-Astronauten

4K-Video-Übertragungen zur ISS sind dank einer neuen NASA-Technologie möglich, wenngleich die Astronauten und Kosmonauten ihre Video-Unterhaltung auch weiterhin eher herunterladen denn streamen werden. Das Zauberwort heißt Laser oder besser gesagt optische Kommunikation.Freilich geht es bei den Tests nicht darum, der Raumfahrern Videos in zeitgemäßer Auflösung zu liefern, die Tests sollen eine Technologie überprüfen, die während der Artemis-Missionen Live-Videoübertragungen von Astronauten auf dem Mond liefern könnte. Laser-Übertragung soll die bisher eingesetzten Radiowellen ersetzen. Dabei wird Infrarotlicht verwendet, um Daten zehn- bis hundertmal schneller zu übertragen als bei Funkfrequenzsystemen.Beim aktuellen Test wurde ein tragbares Laserterminal auf dem Bauch einer Pilatus PC-12 montiert, wie die NASA erklärt. Die Maschine flog über den Eriesee und sendeten die Daten vom Flugzeug aus an eine optische Bodenstation in Cleveland. Von dort wurden Daten über ein erdgestütztes Netzwerk an die White Sands Test Facility der NASA in New Mexico gesendet, wo die Wissenschaftler Infrarot-Lichtsignale zur Übermittlung der Daten verwendeten. Danach wurden sie zur orbitalen Plattform Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) gesendet und erreichten auf diese Weise letztlich die ISS.