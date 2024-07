Von wegen nur Samsung: Galaxy Ring funktioniert mit jedem Android

Nach dem Start des Galaxy Ring kam schnell die Frage auf, ob der nur im Zusammenspiel mit Samsung-Smartphones funktioniert. Ein kurzer Test gibt eine klare Antwort: Der Fitness-Ring von Samsung kann mit jedem Android-Gerät genutzt werden - mit kleinen Einschränkungen.

Mit welchen Smartphones kann man den neuen Fitness-Ring von Samsung nutzen? Für die Verwirrung nach dem Start des Galaxy Ring kann man Samsung selbst verantwortlich machen. So war zunächst auf der Homepage des Anbieters zu lesen: "Galaxy Ring muss mit einem Samsung Galaxy-Smartphone gekoppelt werden." Wie ein kurzer Test zeigt, stimmt das nicht.Der bekannte YouTuber M. Brandon Lee von ThisIsTechToday hatte die Gelegenheit, den Galaxy Ring und seine Kompatibilität mit Smartphones anderer Hersteller zu testen. Das Ergebnis: Der Ring verbindet sich ohne Probleme auch mit Geräten, die nicht von Samsung stammen.Voraussetzung: Für die Nutzung muss zunächst die Galaxy Wear App aus dem Playstore installiert werden, die steht aber für fast alle Geräte bereit. Nach der Verbindung kann dann ganz normal der Setup-Prozess gestartet werden.Bei der Nutzung gilt dann eine Einschränkung, die so zu erwarten war: Funktionen in Verbindung mit der Galaxy AI sind auf anderen Geräten natürlich nicht geboten. Laut Lee liegt der Ring aber bezüglich Funktionen trotzdem auf Augenhöhe mit dem, "was andere Brands bieten".Wie Neowin in seinem Bericht anmerkt, passt dann auch Samsung seine anfangs erwähnte Beschreibung zum Galaxy Ring an. Jetzt ist auch offiziell im Kleingedruckten zu lesen: "Galaxy Ring muss mit einem Smartphone mit Android 11.0 oder höher gekoppelt werden."