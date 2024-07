Revolutionär oder nur kopiert? Samsung patentiert LG Wing-Smartphone

LG

Entdeckt wurde das durch ein Patent, das vor Kurzem veröffentlicht wurde (via MySmartPrice ). Dieses noch unbekannte Samsung-Smartphone sieht in dem Patent zunächst wie ein normales Telefon aus. Aber mit dem Display kann es sich schwenken und drehen.Dieses Patent zeigt Samsungs Pläne für ein Smartphone, das verdammt große Ähnlichkeit mit dem inzwischen schon wieder eingestellten LG Wing-Handy hat.Das im Patent gezeigte Samsung-Gerät hat jedoch ein Scharnier, um den Dreh-Mechanismus zu perfektionieren.Das Patent zeigt eine Kamerainsel in der oberen rechten Ecke der Rückseite des Telefons. Das Gerät verfügt über einen Ladeanschluss, ein Mikrofon und Lautsprechergitter an der Unterseite. Wenn der Bildschirm geschwenkt wird, zeigt er unten ein zweites Display an. Ein zusätzliches Merkmal ist, dass sich der drehbare Bildschirm dank des Scharniers quasi biegen und aufstellen kann, wie das sekundäre Display des Galaxy Z Flip6 oder älterer Telefone der Serie.Dank des drehbaren Bildschirms und des Scharniers bietet das Gerät ein Display in voller Größe zum Arbeiten und ein zweites Display mit einem kleineren Bereich an der Unterseite mit einigen Bedienelementen zur Steuerung dessen, was auf dem zweiten Display ausgeführt wird.