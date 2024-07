Zum Launch defekt: Samsung stoppt den Verkauf der Galaxy Buds Pro 3

Samsung hat zusammen mit seinen neuen faltbaren Smartphones in der letzten Woche auch die neuen, hochwertigen Drahtlos-Kopfhörer Galaxy Buds 3 Pro vorgestellt . Jetzt hat das Unternehmen den Verkauf nach nur wenigen Tagen wegen Qualitätsproblemen gestoppt.

Alles begann mit gerissenen Ohr-Einsätzen

Andere Kunden melden Fehler am Gehäuse, schiefe LEDs

Vorbesteller müssen wochenlang warten

Die Samsung Galaxy Buds 3 Pro sollen mit ihrem geänderten Design und leistungsfähigem Noise-Cancelling eigentlich dafür sorgen, dass möglichst viele Kunden statt der Apple AirPods doch lieber Samsung-Kopfhörer kaufen. Auch aus diesem Grund hat Samsung sich wohl bei den neuen Wireless-Earbuds stark an dem von Apple produzierten Vorbild orientiert Jetzt scheint sich der Marktstart der 249 Euro teuren Galaxy Buds 3 Pro für Samsung zum Desaster zu entwickeln, da viele frühe Käufer über massive Qualitätsprobleme klagen. So ist unter anderem zu hören, dass sich die Teile des Gehäuses voneinander lösen oder ein gewisses "Spaltmaß" aufweisen. Außerdem heißt es, die Gummiaufsätze für das Verschließen des Ohrkanals würden beim Herausnehmen der Kopfhörer aus dem Ohr unter Umständen reißen Andere Kunden melden, dass der Kunststoff an den Gehäusen teilweise ungleichmäßig verformt ist oder das Licht der LEDs im "Stiel" nicht gleichmäßig hell leuchtet. Weiterhin ist davon die Rede, dass sich in manchen Fällen in der Verpackung Rückstände von Fertigungsmaterialien finden. Samsung hat inzwischen reagiert und den Verkauf der Kopfhörer offenbar weltweit eingestellt.Sowohl über seinen hauseigenen Online-Shop, als auch über diverse andere Kanäle bietet Samsung die Galaxy Buds 3 Pro derzeit nicht mehr an. Der Konzern geht dabei sogar so weit, dass die Auslieferung der Produkte verhindert wird. In den Sozialen Medien finden sich diverse Berichte von Kunden , laut denen sich ihre Bestellung bereits auf dem Lieferweg befand und jetzt zurückbeordert wurde. Andere melden eine unerwartete, vollständige Stornierung ihrer Bestellung.In einer von der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap aufgespürten Mitteilung an Kunden ließ Samsung verlauten, dass man für die Probleme mit den Galaxy Buds 3 Pro ausdrücklich um Verzeihung bitte. Es würden umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um bis zum offiziellen Launch-Termin am 24. Juli nachzubessern und ähnliche Probleme langfristig zu vermeiden.In Europa melden einige Kunden , sie seien von Samsung per E-Mail darüber informiert worden, dass eine "volle Qualitätsprüfung" der Galaxy Buds 3 Pro durchgeführt werde. Dadurch könne es zu einer Verzögerung der Auslieferung kommen. Man werde die Kunden "in den kommenden Wochen mit einem aktualisierten Auslieferungstermin kontaktieren", so die E-Mail weiter.Anscheinend wird es also nicht nur ein paar Tage dauern, bis Samsung die Galaxy Buds 3 Pro wieder in den nötigen Mengen liefern kann. Stattdessen scheint man auf ganzer Linie durchzugreifen und direkt in der Produktion oder zumindest in der Qualitätskontrolle ab Werk nachzubessern. Dass sich dadurch einige Verzögerungen ergeben, dürfte klar sein. Im Fall der normalen Galaxy Buds3 gibt es bisher anscheinend keine ähnlichen Probleme.