Eilige Maßnahme: Samsung patcht gravierende Galaxy-Sicherheitslücke

Samsung liefert in regelmäßigen Abständen Updates für seine Galaxy-Geräte aus. Mit dem kommenden August-Patch wird nächsten Monat eine besonders gefährliche Sicherheitslücke geschlossen. Nutzer werden angehalten, das Update unbedingt durchzuführen.

Sicherheitslücke in Android festgestellt

Nach weiterer Überprüfung betrifft dieses Problem die Android-Plattform [...] Pixel-Geräte, die das neueste Sicherheitsupdate installiert haben, sind geschützt [...] Wir priorisieren die entsprechenden Korrekturen für andere Android-OEM-Partner und werden sie ausrollen, sobald sie verfügbar sind. Google

Samsung liefert Patch schneller als erwartet

Zusammenfassung Zero-Day-Sicherheitslücke bei Pixel-Smartphones im Juni behoben

Auch andere Android-Geräte von Sicherheitslücke CVE-2024-32896 betroffen

Google verspricht Fix für Android-OEM-Partner, dauert etwa drei Monaten

Samsung schließt Lücke schon mit kommendem August-Update für Galaxy-Geräte

Genauer Update-Zeitpunkt kann je nach Netzbetreiber und Gerät variieren

Sicherheitslücke wird aktiv ausgenutzt, schnelle Update-Installation daher dringend empfohlen

Letzten Monat sorgte eine Zero-Day-Sicherheitslücke bei den Pixel-Smartphones von Google für Schlagzeilen. Aufgrund eines Logikfehlers im Code war es möglich, Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen und Zugriffsrechte zu erlangen. Genauere Informationen über die Lücke wurden nicht veröffentlicht. Google war allerdings schon zu einem früheren Zeitpunkt über das Problem informiert worden und stellte schnell ein Update mit einem Fix bereit.Wie gefährlich CVE-2024-32896 war, zeigte sich auch daran, dass die US-Regierung alle ihre Beamten dazu aufforderte, betroffenen Geräte bis zum 4. Juli zu aktualisieren oder auszuschalten.Wenig später musste Google dann feststellen, dass nicht nur Pixel-Handys, sondern auch alle anderen Android-Geräte von der Gefahr betroffen waren und immer noch sind.Allerdings ließ man wissen, das es etwa drei Monate dauern könnte, bis ein Fix zur Verfügung steht.Bei Samsung scheint es nun aber schneller gegangen zu sein. Denn wie die Koreaner gegenüber Forbes mitteilten, soll schon mit dem August-Update die Sicherheitslücke für alle Galaxy-Geräte geschlossen werden. "Der angestrebte Zeitplan für diese Korrektur ist August [...] [Allerdings] kann dies je nach Netzbetreiber und Gerät variieren", so das Unternehmen.Sobald das Update zur Verfügung steht, sollten Nutzer sicherstellen, dass es umgehend auf ihren Galaxy-Smartphones und Tablets installiert wird. Google hatte nämlich angemerkt, dass die Sicherheitslücke "aktiv in freier Wildbahn ausgenutzt wird".Neben dem wichtigen Fix von CVE-2024-32896 könnte das August-Update zudem Verbesserungen für die Kamera des Galaxy S24 und neue KI-Funktionen im Rahmen von Galaxy AI mitbringen. Obendrein soll im Zuge von One UI 7 und Android 15 noch dieses Jahr ein riesiges Galaxy-Update für Samsung-Nutzer kommen.