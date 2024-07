Transparent: Xbox-Controller Sky Cipher Special Edition vorgestellt

Mancher wirft gern einen Blick auf das Innenleben, der selbstgenutzten Technik. Microsoft macht dies im Fall des neuen Xbox Wireless Controller Sky Cipher Special Edition besonders einfach, denn die Sonderausgabe kommt mit einem transparenten Gehäuse daher.

Zusammenfassung Neue Xbox Controller Edition mit transparentem, blauem Kunststoff

Innere Teile des Controllers in Silber für besondere Optik

Trigger-Tasten und D-Pad in dunkelblau mit Metallic-Effekt

Nicht-transparenter Bereich um Batterie und USB-Port

Vibrationsmotoren durch Gehäuse sichtbar

Umweltfreundlichere Verpackung ohne Plastik und mit QR-Code

Verkaufsstart in den USA für etwa 70 Dollar

Die Sky Cipher Special Edition des Xbox Wireless Controllers unterscheidet sich von den bereits in diversen Farbvarianten verfügbaren "normalen" Modellen durch die Verwendung von blau eingefärbtem transparentem Kunststoff, der den Blick auf das Innere freigibt. Außerdem werden diverse weitere Teile im Inneren des Controllers mit silberfarbenem Kunststoff realisiert, um einen besonderen Effekt zu bieten.Die Trigger-Tasten am oberen Rand werden bei der neuen Sonderedition dunkelblau mit Metallic-Effekt gestaltet, was auch für das entspechend farblich angepasste D-Pad gilt. Auch bei den Analog-Sticks setzt sich das "eingebläute" Design fort, denn diese sind jeweils mit einer "Sky Blue"-farbenen Basis umgeben und selbst dunkelblau gefärbt.Auf der Unterseite des Controllers setzt Microsoft bei den Griffen auf eine Kombination aus mehreren, hellen und dunklen Blautönen. Einzig der Bereich um die Batterie und den USB-Port wird bei den neuen "Sky Cipher"-Controllern nicht transparent gehalten sein. Bei den Tasten kommt übrigens ebenfalls eine Beschriftung in Blau-Metallic zum Einsatz.Microsoft wirbt rund um den neuen Controller unter anderem damit, dass man bei genauerer Betrachtung des Bereichs der Handgriffe auch die innenliegenden Vibrationsmotoren in Aktion sehen kann, denn die Schwungelemente für die Rumble-Effekte sind tatsächlich gut durch die transparente Gehäuseoberfläche zu erkennen.Der neue Microsoft Xbox Wireless Controller Sky Cipher Special Edition kommt erstmals auch mit einer neuen, umweltfreundlicheren Verpackung daher. Diese kommt ganz ohne ein Mal zu verwendendes Plastik aus und enthält nun keine beigelegte Benutzungsanleitung mehr, sondern nur noch einen QR-Code, über den eine digitale Ausgabe des Quick Start Guides abgerufen werden kann. Im Vergleich zum bisher verwendeten Packaging ist die neue Verpackung zudem 22 Prozent kleiner und 21 Prozent leichter geworden, heißt es.Der Vertrieb der neuen Sonderedition des Xbox-Controllers beginnt in Kürze in den USA, wo er für knapp 70 Dollar in den Handel kommt.