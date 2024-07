Ihr haltet nach einem neuen Saugroboter Ausschau? Dann empfehlen wir einen Blick auf die stark reduzierten Modelle von Eureka. Preislich geht es hier schon ab 320 Euro los. Wir stellen euch die drei besten Modelle vor, die ihr jetzt direkt beim Hersteller erhaltet.

Eureka bietet starken Prime-Day-Rabatt

Eureka E10s: Smart und umweltfreundlich

Eureka J12 Ultra: Starke Reinigung mit KI-Hilfe

Eureka J20: Das innovative Top-Modell

Noch nie waren Staubsaugerroboter so günstig wie jetzt . Auch nach dem Amazon Prime Day bringt Eureka zahlreiche Bestpreise hervor, vor allem wenn man einen Blick auf das Bestseller-Sortiment wirft. Das Unternehmen gilt in Deutschland als einer der beliebtesten Hersteller für smarte Haushaltshelfer, natürlich wegen des erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnisses An diesem Wochenende dreht Eureka ordentlich an der Preisschraube, was nicht nur bei den Premium-Modellen, sondern auch bei Einstiegs- und Mittelklasse-Saug­roboter für einen ordentlichen Rabatt sorgt.Der Eureka E10s ist einer der meistverkauften Staubsaugerroboter mit Wischfunktion und wird im Rahmen des Sommer-Sales erneut zum Bestpreis verkauft. Mit 319,99 Euro ist er nicht nur preislich besonders attraktiv, sondern besticht auch durch eine hohe Saugleistung, eine lange Akkulaufzeit von bis zu drei Stunden sowie smarte und vor allem umweltfreundliche Funktionen.So gehört der Eureka E10s zu den wenigen Modellen auf dem Markt, die über eine beutellose Saugstation verfügen. Das spart sogar Geld, da keine zu­sätz­li­chen Staubbeutel gekauft werden müssen. Weiterhin punktet der Saugroboter mit präziser LiDAR-Navigation, Kartierung und Hinderniserkennung, intelligenten Reinigungsrouten und einem cleveren Wischsystem mit Mopphebefunktion.In der hart umkämpften Mittelklasse setzt sich im Sommer-Sale der Eureka J12 Ultra durch. Zum Tiefpreis von nur 609,99 Euro überzeugt der beliebte Saugwischroboter sowohl mit seinen Reinigungskünsten als auch mit seiner innovativen All-in-One-Saugstation. Hier werden die beiden tiefenreinigenden Wischmopps permanent mit Wasser versorgt, der Saugroboter von Staub befreit und das gesamte System zeitgemäß mit Heißluft getrocknet.Gleichzeitig bietet der Eureka J12 Ultra eine starke Saugleistung von 5000 Pa, drei einstellbaren Wischmodi und einen hohen Anpressdruck (7N), sodass Hartböden und Teppiche optimal gereinigt werden können. Natürlich kommt auch hier die LiDAR-Technologie inklusive 3D-Scanning zum Einsatz, um dynamische Karten und intelligente Router durch das gesamte Smart Home zu planen. Für die präzise Hinderniserkennung in Echtzeit setzt Eureka zudem auf künstliche Intelligenz (KI).Damit ist der Eureka J12 Ultra der perfekte Saugroboter für alle, die nicht mehr als 610 Euro für ein Premium-Modell ausgeben möchten.Als Flaggschiff bietet der Eureka J20 eine besonders starke Saugleistung von 8000 Pa und einen immensen Anpressdruck von 17N. Damit entfernt der Saugroboter auch hartnäckigen Schmutz auf Hartböden aller Art sowie auf Teppichen. Das patentierte RollRenew-Wischsystem ist das Aushängeschild des smarten Haushaltshelfers und ermöglicht eine gründliche und streifenfreie Nassreinigung in den eigenen vier Wände.Auch die innovative 6-in-1-Reinigungsstation , die nicht nur den Mopp reinigt und trocknet, sondern auch den Staubbehälter entleert und dem Frischwasser auf Wunsch sogar automatisch Reinigungsmittel beimischt, hat es uns angetan. Der Eureka J20 ist technisch bestens ausgestattet - LiDAR-Sensoren, eine 22-mm-Hindernisüberwindung, ein 6000mAh-Akku für lange Laufzeiten und eine smarte App-Steuerung sind mit an Bord.Wer bei einem Saugroboter mit Wischfunktion keine Kompromisse eingehen möchte, greift zum Eureka J20 - besonders jetzt als Sommer-Deal.