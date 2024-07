Zuletzt machen Berichte über ein Galaxy-Update die Runde, bei dem es zu einer grünen vertikalen Linie auf dem Display kommt. Der Bild­schirm­fehler ist ein Phänomen, das OLED-Panels verschiedener Her­steller betrifft. Samsung (India) bietet einen kostenlosen Austausch an.

Grüne Linie vertikal quer über das Display

Zusammenfassung Galaxy-Update führt zu grüner Linie auf OLED-Displays

Samsung India startet kostenlosen Austausch für betroffene Geräte

Problem tritt auch bei anderen Herstellern mit OLED-Technologie auf

Betroffen sind ältere Modelle wie das Galaxy S20 ohne Garantie

Austauschprogramm in Indien für bestimmte Modelle und Kaufzeiträume

Angebot gilt bis 30. April 2024 und ist auf einen Tausch beschränkt

Unklar, ob der Service auch in anderen Ländern angeboten wird

Im April musste so mancher Besitzer eines Galaxy A73, Galaxy M21, Galaxy M52 5G, Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S22 (bzw. der jeweiligen Varianten) und Galaxy Z Flip 3 nach dem Aufspielen des jüngsten Sicherheitsupdates für One UI eine ziemlich unschöne Überraschung erleben, nämlich eine grüne Linie, die sich vertikal quer über das gesamte Display zieht.Wie anfangs erwähnt ist das aber kein Samsung-exklusives Problem und tritt in vergleichbarer Form auch bei Mitbewerbern des koreanischen Herstellers auf, da es generell mit OLED zusammenhängt. Die noch schlechtere Nachricht: Die "grüne Linie des Todes" lässt sich nicht per Software-Update aus der Welt schaffen, sondern nur durch einen Austausch des Displays.Im konkreten Fall tritt der Fehler bzw. Schaden allerdings bei Smartphones auf, die teils bereits mehrere Jahre auf dem Buckel haben, das Galaxy S20 wurde bereits im Frühjahr 2020 vorgestellt, Garantie oder Gewährleistung besteht hier in der Regel also nicht mehr.Mancherorts haben Besitzer betroffener Geräte aber Glück, denn wie Android Authority berichtet, hat Samsung ein Sonderprogramm zum Austausch betroffener Geräte gestartet. Das betrifft fürs erste nur Indien, allerdings ist zu hoffen, dass dieses Beispiel Schule macht und auch auf andere Länder ausgedehnt wird.Das Angebot von Samsung India geht zwar über eine Gewährleistung, wie sie in Europa vorgeschrieben ist, hinaus, unbeschränkt ist diese Sonderleistung aber auch nicht. Denn ausgetauscht werden nur Smartphones der Serien Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note 20 und Galaxy S22, dazu müssen die Geräte in den letzten drei Jahren gekauft worden sein.Schließlich ist das Angebot nicht unbegrenzt, Betroffene müssen sich bis 30. April 2024 bei Samsung melden, der Display-Tausch ist zudem nur einmal durchführbar. Wie erwähnt ist derzeit nicht bekannt, ob der koreanische Hersteller diesen Service auf andere Länder auszudehnen plant, wir werden den Artikel aktualisieren, sollte es dazu etwas Neues geben.