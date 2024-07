Eine Ära endet: Turtle Beach stampft Gaming-Marke Roccat ein

Turtle Beach zieht die Reißleine und gibt die deutsche Gaming-Marke Roccat endgültig auf. Die Tastaturen, Mäuse und Headsets des im Jahr 2019 über­nommenen Herstellers werden nicht länger weitergeführt und nur zum Teil in das Turtle-Beach-Portfolio eingegliedert.

Tschüss Roccat!

Alte Bekannte bleiben erhalten

Roccat-Webseite leitet nun zu Turtle Beach weiter

Der im Jahr 2006 in Hamburg gegründete und 2019 für 19,2 Millionen US-Dollar von Turtle Beach übernommene Gaming-Hersteller Roccat verschwindet vom Markt. Fünf Jahre lang fuhr der US-amerikanische Markeninhaber zweigleisig, nun will man sich auf nur noch eine Marke konzentrieren."Wir wollen unsere Produktfamilie für Konsole, PC und Simulation stärker integrieren. Wir waren überzeugt, dass es am besten wäre, Zeit und Ressourcen unter einer einzigen Marke zu bündeln und eine Reihe von Produkten zu entwickeln, die den Spielern am wichtigsten sind", ist in den FAQ der mittlerweile auf Turtle Beach weiterleitenden Roccat-Webseite zu lesen.Weiterhin kündigt das Unternehmen an, die Produktreihen Vulcan, Kone, Burst und Sense unter der Marke Turtle Beach weiterzuführen, während Roccat in den Ruhestand geschickt wird. Im eigenen Online-Shop werden die bekannten Tas­ta­tu­ren und Mäuse bereits unter neuem Namen verkauft.Viele, sehr wahr­schein­lich erfolglose Roccat-Produkte, mussten jedoch weichen. Bereits im Vorfeld hatten es Turtle Beach und Roccat schwer, gegen Gaming-Größen wie Razer, Steelseries, Logitech und Co. anzukommen.Der technische Support und die Un­ter­stüt­zung von Roccat-Produkten in­ner­halb der eigenen "Swarm II"-Software bleiben erhalten, nur findet die Abwicklung ab sofort über die Turtle-Beach-Webseite statt. Einschränkungen zeigen sich nur bei älteren und eingestellten Produkten, die nicht von Turtle Beach weitergeführt werden. Sie müssen mit einer auch zukünftig angebotenen, älteren Software betrieben werden.