Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im April

Im April versorgt Amazon seine Prime-Mitglieder mit 12 kostenlosen Spielen. Unter anderem mit dabei: Fallout 76, Chivalry 2, Black Desert und neue Luna-Games zum Streamen. Unser Überblick zeigt euch alle Prime-Gaming-Highlights, Twitch-Drops und Co.

Spiele und Serie: Fallout im Fokus

Amazon Prime Gaming: Gratis-Spiele im April 2024

4. April - Chivalry 2 [Epic Games Store] - In diesem von epischen mittelalterlichen Filmschlachten inspirierten Multiplayer-First-Person-Slasher, kämpfen Spieler mit Schwertern, halten Stürme flammender Pfeile aus und führen ausgedehnte Burgbelagerungen an.

Faraway 2: Jungle Escape [Amazon Games App] - Ein entspannendes Abenteuer in Form eines Escape Games voller geheimnisvoller Rätsel und neuer Herausforderungen im zweiten Titel der Faraway-Trilogie.

Black Desert [Black Desert Online-Launcher] - Intensive, actiongeladene Kämpfe gegen gewaltige Weltbosse, an der Seite von Freunden. Spieler belagern und erobern Burgen, und bilden sich in Berufen wie Fischerei, Handel, Handwerk, Kochen und mehr in dem Open-World-Action-MMORPG aus.

Drawn: Trail of Shadows [Amazon Games App] - Spieler tauchen im spannenden dritten Teil der cineastischen Reihe erneut in die verzauberte Welt von Drawn ein.

Faraway 3: Arctic Escape [Amazon Games App] - In dieser arktischen Umgebung, sammeln Spieler Gegenstände, manipulieren Geräte und lösen knifflige Rätsel, um den frostigen Tempellabyrinthen im letzten Teil der Faraway-Trilogie zu entkommen.

Fallout 76 [PC via Microsoft Store Code; Xbox via Xbox-Code] - Spieler wagen sich 25 Jahre nach der nuklearen Katastrophe aus ihrem Bunker heraus. Sie erkunden in dieser Open-World-Multiplayer-Erweiterung der Fallout-Story ein riesiges, vom Krieg verwüstetes Ödland.

Demon's Tilt [Epic Games Store] - Die Grenzen des Virtual Pinball-Genres mit SHMUP- und Hack N' Slash-Elementen werden überschritten.

Rose Riddle: The Fairy Tale Detective Collector's Edition [Legacy Games Code] - Spieler helfen Rose Riddle, das Rätsel, um ihre verschwundenen Eltern zu lösen und die Geheimnisse ihrer Vergangenheit zu lüften, während sie einen wilden Roadtrip durch ein Märchenreich unternehmen.

18. April - Dexter Stardust: Adventures in Outer Space [Amazon Games App] - hier geht es um den tacobegeisterten Dexter Stardust, der zusammen mit seiner alten Freundin Aurora das größte Abenteuer seines Lebens erlebt und das Geheimnis des Roboters vom Planeten X entdeckt.

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space [Amazon Games App] - hier geht es um den tacobegeisterten Dexter Stardust, der zusammen mit seiner alten Freundin Aurora das größte Abenteuer seines Lebens erlebt und das Geheimnis des Roboters vom Planeten X entdeckt.

Living Legends: Fallen Sky [Amazon Games App] - Kann der Zorn des Himmelreichs aufgehalten und der verschwundene Bruder rechtzeitig gerettet werden? Das lässt sich in diesem fesselnden Wimmelbild-Abenteuer herausfinden.

Vlad Circus: Descend Into Madness [Amazon Games App] - Spieler entfliehen einem Labyrinth von Albträumen und stellen den eigenen Verstand auf die Probe, mit Rätseln, leichten Überlebensmechanismen und methodischer Action.

25. April - Tiny Robots Recharged [Amazon Games App] - Spieler lösen das Geheimnis der Entführung ihrer Freunde und retten sie aus dem supergeheimen Labor, bevor es zu spät ist.

Twitch Drops, DLCs und Ingame-Goodies

Nachdem Amazon mit dem postapokalyptische Rollenspiel Fallout 2 bereits im März die Wartezeit auf die neue Fallout-Serie bei Prime Video (ab 11. April) verkürzt hat, nimmt man im April zusätzlich den Open-World-Multiplayertitel Fallout 76 ins Prime-Gaming-Programm auf. Zudem gehört das Online-Rollenspiel (MMORPG) Black Desert zu den Highlights in diesem Monat.Die Liste an Gratis-Spielen wird allerdings noch länger. Insgesamt können Prime-Mitglieder im April sogar 10 weitere Titel abrufen. Genauer gesagt Chivalry 2, Faraway 2: Jungle Escape, Faraway 3: Arctic Escape, Drawn: Trail of Shadows, Demon's Tilt, Rose Riddle, Dexter Stardust, Living Legends: Fallen Sky, Vlad Circus und Tiny Robots Recharged.Abseits davon erhalten Nutzer des Spiele-Streaming-Diensts Amazon Luna Zugriff auf Earthworm Jim 2, Smurfs Kart, Airhead, Sail Forth und Metronomicon. Titel wie Fortnite Battle Royale, LEGO Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Festival und Trackmania stehen allerdings weiterhin im Fokus. Zudem plant Amazon eine Kooperation mit GOG, um die Luna-Bibliothek auszuweiten - etwa mit Stardew Valley, Cyberpunk 2077 und der Witcher-Reihe.Den Zeitplan für die Veröffentlichung von Ingame-Inhalten und Twitch-Drops verrät Amazon nicht. Allerdings kann man wie üblich mit Dreingaben für Spiele wie Diablo 4, World of Warcraft, Valorant, Apex Legends, EA FC24, Roblox, PUBG, Call of Duty, League of Legends, Lost Ark, New World und Co. rechnen.Alle Ingame-Gegenstände und Spiele-Codes müssen manuell auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist oft eine direkte Verknüpfung mit dem Spiel-Account erforderlich.