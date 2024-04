Gegen den Strom: C24 Bank erhöht Tagesgeld-Zinsen für alle Kunden

Die C24 Bank erhöht ihre Tagesgeldzinsen. Neu- und Bestandskunden erhalten ab sofort 3,0 Prozent p.a. auf Einlagen von bis zu 100.000 Euro. Gleichzeitig hält die Check24-Tochter als eine der wenigen Banken an ihrem mit 2,5 Prozent verzinsten Girokonto fest.

"Wir agieren gegen den Markttrend"

Lob von Experten. Aber auch langfristig?

Während die große Zinswende auf sich warten lässt und die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins weiterhin bei 4,5 Prozent hält, reagiert die C24 Bank auf diese Nachricht mit einer Erhöhung der Zinsen auf das Tagesgeld. Mit 3,0 Prozent versucht die Online-Bank scheinbar konkurrenzfähiger zu werden und konservative Anleger, die auf ein "Tagesgeld-Hopping" verzichten wollen, für sich zu gewinnen.Zwar liegt die Check24-Tochter im Vergleich zu Tagesgeldkonten von Consorsbank , ING, Comdirect und Co. auch mit einer 3,0-Prozent-Verzinsung noch leicht zurück, verzichtet dafür aber auf einen festgeschriebenen Bonuszinszeitraum. Dieser liegt bei vielen Banken bei nur drei bis sechs Monaten, bevor der meist niedrige Basiszins greift. Dafür steht es der C24 Bank allerdings jederzeit frei, die variablen Zinsen auch nach unten hin anzupassen.(Anzeige)Parallel zum Tagesgeldkonto, dem sogenannten Tagesgeldpocket, gilt das verzinste Girokonto weiterhin zu den Aushängeschildern von C24. Neu- und Bestandskunden erhalten hier aktuell 2,5 Prozent Zinsen auf Guthaben von bis zu 50.000 Euro bei quartalsweiser Auszahlung. Das "Limit" beim Tagesgeld liegt hingegen bei 100.000 Euro, wobei die Zinsen monatlich ausgezahlt werden.Mit seinem Angebot scheint die C24 Bank den Zahn der Zeit zu treffen und vieles richtigzumachen - so zumindest diverse Experten. Die Vergleichsplattform Finanz­fluss bewertet das kostenlose Smart-Konto vor der DKB als bestes Gi­ro­kon­to, das Finanzmagazin Capital spricht von der besten Mobile-Banking-App und die Stiftung Warentest führt C24 unter neun "Gratiskonten ohne Wenn und Aber".Allerdings bleibt abzuwarten, ob die noch vergleichsweise junge C24 Bank ihre günstigen Konditionen auch langfristig anbieten kann. Einschränkungen zeigen sich bisher nur bei den kostenlosen Bargeldabhebungen, die je nach Kontomodell auf vier bis acht Abhebungen pro Monat begrenzt sind und darüber hinaus mit 2 Euro pro Abhebung zu Buche schlagen. Ebenso können Gebühren bei Bar­geld­ein­zah­lun­gen (z.B. via ReiseBank und Partnergeschäfte) anfallen.