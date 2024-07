C24 Bank: Zinsen auf Tagesgeld- und Girokonto sinken ab 1. August

Die C24 Bank kündigt Zinsänderungen für Giro- und Ta­ges­geld­kon­ten sowie Pockets an. Ab 1. August 2024 sinken die Zinsen von einst bis zu 3,0 Prozent auf 2,25 Prozent. Damit reagiert die Check24-Tochter auf die jüngsten Anpassungen der Europäischen Zentralbank (EZB).

Zum 12. Juni 2024 entschied sich die Europäische Zentralbank (EZB) erstmals seit 2019 für eine Senkung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent. Im Zuge dessen wurde auch der sogenannte Einlagenzins angepasst, der mittlerweile bei 3,75 Prozent liegt. Diesen erhalten Banken für das Parken von Geldern.Die Entscheidung der EZB löste in den vergangenen Wochen bei vielen Banken diverse Konditionsanpassungen sowohl bei Festgeld- als auch bei Ta­ges­geld­kon­ten aus. Diesen schließt sich jetzt auch die C24 Bank an, die ihre Kunden per E-Mail und Banking-App derzeit über Zinssenkungen beim Girokonto, Ta­ges­geld­pocket und bei allgemeinen Pockets (Unterkonten) informiert.(Anzeige)Bisher erhielten Kunden der C24 Bank 3,0 Prozent Zinsen auf ihr Tagesgeld und 2,5 Prozent auf ihr Girokonto- und Pocketguthaben. Zum 1. August 2024 sinken die Zinsen für die drei "Anlageformen" auf nur noch 2,25 Prozent. Unverändert bleiben dagegen die Obergrenzen und Auszahlungszeiträume für verzinste Guthaben, etwa beim Tagesgeldkonto mit bis zu 100.000 Euro und monatlicher Zinsauszahlung.Durch die anstehenden Konditionsänderungen dürfte die Check24-Tochter vor allem beim Vergleich von Tagesgeldkonten ( siehe unten ) an Attraktivität verlieren. Hier punktet in Deutschland vor allem der Berliner Neobroker Trade Republic , der den EZB-Einlagenzins von 3,75 Prozent vollständig an seine Kunden weitergibt.Die C24 Bank hingegen ist eines der wenigen, wenn nicht sogar das einzige Geldinstitut, das hierzulande Guthaben auf dem Girokonto verzinst und ein tatsächlich bedingungslos kostenloses Konto ( C24 Smart ) inklusive Mastercard (Debitkarte) anbietet.