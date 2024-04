Windows Server 2025: Neue Funktionen und Abo-Modell starten

Microsoft hatte bereits im Januar die ersten Windows Server-Builds , die als Version 2025 gekennzeichnet wurden, veröffentlicht. Jetzt folgen im Rahmen des Windows Server Summit weiter Details zu den geplanten Neuerungen un grundlegenden Änderungen der neuen Server-Version.

Microsoft hat jetzt in einem Windows Server-Streaming-Event mehr über seine Pläne für Windows Server 2025 verraten. In einem neuen Blog-Beitrag fasst jetzt Microsoft-Managerin Amy Colyer die wichtigsten Fakten des Windows Server Summit zusammen - es geht dabei um mehr als nur die neuen Funktionen und Verbesserungen, die für Windows Server 2025 geplant sind.Viele grundlegende Änderungen werden nun für die Server-Version übernommen. Eine wichtige Funktion, die die Nutzer wahrscheinlich freuen wird, ist die Möglichkeit, Sicherheits-Updates auszuführen, ohne neu starten zu müssen. Microsoft sagt, dass dies "durch die Änderung von Code im Speicher ohne Neustart des Prozesses" erfolgt. Der Neustart wird damit beim sogenannten Hotpatching nicht mehr nötig.Dies wird für jede Version von Windows Server 2025 verfügbar sein, einschließlich der Standard- und der Rechenzentrums-Edition. Standard-Updates für das Betriebssystem werden allerdings weiterhin einen Neustart erfordern. Da diese aber seltener sind als sicherheitsrelevante Updates, kann man dafür den Neustart auch besser einplanen.Eine weitere große Verbesserung für das neue Server-Betriebssystem wird die Optimierung des Non-Volatile Memory Express ( NVME ) für SSDs sein. Microsoft hat eine Demo von Windows Server 2022 im Vergleich zu Windows Server 2025 gezeigt und dabei eine Steigerung von 70 Prozent bei den Input/Output-Operationen (IOPs) mit der 2025-Edition festgestellt.Microsoft wird das Windows Server auch in einem neuen, abonnementbasierten Geschäftsmodell anbieten. Windows Server wird aber auch weiterhin mit einer unbefristeten, einmaligen Lizenz erhältlich sein.Zu den weiteren Neuerungen und Verbesserungen von Windows Server 2025 gehören unter anderem:Die beste Möglichkeit, diese Funktionen zu testen, bevor Windows Server 2025 fertiggestellt und an alle Nutzer freigegeben wird, ist die Teilnahme am Windows Server Insider-Programm. Microsoft veröffentlicht in der Regel etwa alle zwei Wochen neue Builds. Auch für diese Woche ist schon ein Update angekündigt.