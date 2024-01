"Offizielle" Windows Server 2025-Preview ist da, noch ohne Starttermin

Microsoft hat bisher die kommende Version von Windows Server unter dem Projekttitel "Server vNext" entwickelt. Das ändert sich nun: Mit dem jüngsten Vorschau-Update wechselt der Konzern zur offiziellen Bezeichnung "Windows Server 2025".

Windows Server 2025 - Name jetzt bestätigt

Windows Server Hotpatching für alle Nutzer

Windows Server Special

Zusammenfassung Windows Server vNext wird zu Windows Server 2025

Neue Version soll Anfang 2025 erscheinen

Preview Build 26040 als erster Vorschau-Release

Insider Builds nach Winterpause wieder aufgenommen

Windows Server 2025 setzt auf hybride Cloud

Entwicklungen bei Active Directory und SMB

Öffentliche Release-Notes zu Änderungen verfügbar

Damit gibt es nun auch endlich einen deutlichen Hinweis zum Start der Verfügbarkeit - die nächste Windows-Server-Version dürfte Anfang 2025 erscheinen. Microsoft-Manager Ned Pyle hat in einem Blog-Beitrag für die TechCommunity die Verfügbarkeit von Windows Server Preview Build 26040 angekündigt, der ersten Vorschau auf das, was jetzt als Windows Server 2025 bestätigt wurde.Die Veröffentlichung markiert auch die Wiederaufnahme der Windows Server Insider Builds nach der langen Winterpause.Neben der Enthüllung des Windows Server 2025-Brandings hat Microsoft dem Windows Server Insider-Programm, das auf die gleiche Weise wie für Windows 11 funktioniert, nun auch die "Flights" und herunterladbare In-Place-Upgrades hinzugefügt.Windows Server Preview Build 26040 ist der neueste Build der nächsten Windows Server Long-Term Servicing Channel (LTSC) Preview und enthält sowohl die Desktop Experience- als auch die Server Core-Installationsoptionen für die Datacenter- und Standard-Editionen, den Annual Channel für Container Host und die Azure Edition (nur für VM-Evaluierung).Microsoft betont, dass "Windows Server 2025 von Feedback und dem Wunsch nach einer hybriden, adaptiven Cloud angetrieben wird". Zu den Bereichen, an denen das Unternehmen derzeit arbeitet, gehören "Windows Server Hotpatching für alle, Active Directory und SMB der nächsten Generation, Mission Critical Data & Storage, Hyper-V & AI".In einem separaten Beitrag erläutert das Entwickler-Team jetzt auch einzelne Änderungen in den Vorschau-Versionen. Bisher wurden Informationen dazu nur sehr oberflächlich und unregelmäßig gegeben, dieses Mal starten auch öffentlich zugängliche Release-Notes.