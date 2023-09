Forvia auf der IAA 2023: Mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit im Auto

Der Automobilzulieferer Forvia hatte dieses Jahr auf der IAA Mobility 2023 in München zahlreiche innovative Technologien präsentiert, etwa in den Bereichen Sicherheit, Beleuchtung oder nachhaltige Materialien. Unser Kollege Johannes Knapp war auf der Messe in München und hat sich die spannendsten Neuigkeiten angeschaut.Dazu zählen unter anderem hochauflösenden Eck-Radarsensoren oder der Körperschallsensor "Shake", der den Straßenzustand untersucht und den Fahrer etwa vor Aquaplaning warnt. Der E-Mirror ersetzt den klassischen Außenspiegel durch eine Kombination aus Kameras und Displays und kann andere Verkehrsteilnehmer bei schlechter Sicht hervorheben.