Nach Apple-Fehde: Epic Games Store offiziell für iOS & Android bestätigt

Nachdem Epic Games und Apple das Kriegsbeil vorerst begraben haben, kündigt sich der lang erwartete Epic Games Store jetzt offiziell als Dritt­anbieter-Marktplatz für iOS und Android an. Noch in diesem Jahr soll die Plattform für europäische Nutzer zugänglich sein.

Digital Markets Act ebnet den Weg

Bessere Konditionen für Spieleentwickler

Zusammenfassung Epic Games Store kommt 2024 für iOS und Android

Start des Stores nach Streit mit Apple und EU-Einfluss

EGS bietet Spiele von Epic und Drittentwicklern an

Entwickler erhalten 88/12 Umsatzbeteiligung

Europäische Nutzer können Plattform bald nutzen

Details zum Launch des mobilen Stores folgen bald

Epic nutzt GDC-Keynote für Store-Ankündigung

Epic Games nutzt seine "State of Unreal"-Keynote im Zuge der Game Developers Conference (GDC 2024) in San Francisco nicht nur, um über die Neuerungen seiner Spiele-Engine zu sprechen, auch der Epic Games Store (EGS) findet Erwähnung. Das Softwareunternehmen bestätigt dabei den diesjährigen Start seines Multiplattform-Stores für Apple iOS und Google Android Die Ankündigung folgt auf eine lang anhaltende Fehde zwischen Epic Games und Apple, die in den letzten Wochen mit Nachdruck der Europäischen Union (EU) im Sinne des Digital Markets Act (DMA) vorerst beigelegt wurde. Zuvor hatte sich Apple stets gegen externe Marktplätze und alternative Zahlungsmittel außerhalb des eigenen iOS-Kosmos gewehrt, nun muss der iPhone-Erfinder nachgeben - zumindest in Europa.Wie bereits auf Windows-PCs und MacOS soll der Epic Games Store unter iOS und Android nicht nur eigene Titel wie etwa Fortnite, sondern auch die Spiele von Drittentwicklern anbieten. Aufgrund besserer Konditionen könnte Epic Games im europäischen Wirtschaftsraum dabei vermutlich die eine oder andere Spiele­schmiede von seinem Marktplatz überzeugen."Entwickler von mobilen Spielen pro­fi­tie­ren von den gleichen fairen Be­din­gun­gen wie bei EGS für den PC: 88/12 Um­satz­be­tei­li­gung und die gleichen Pro­gram­me, die du nutzen kannst, um 100 % der Einnahmen zu behalten, indem du deine eigenen Zahlungen für In-App-Käufe, Epic First Run und Now On Epic verwendest", kündigt Epic Games an.Ein konkreter Zeitrahmen für den Launch des mobilen Epic Games Stores liegt bisher nicht vor, lediglich die Aussage des Startschusses im Jahr 2024. Weitere Details werden allerdings zeitnah erwartet.