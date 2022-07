Microsoft Store-Update: Windows-Team gibt Verbesserung zum Test frei

Microsoft hat weitere Verbesserungen für den Microsoft Store angekündigt. Derzeit gibt es eine Reihe an Veränderungen für den App Store, sowohl formell als auch optisch. Ein Teil davon ist jetzt für alle Windows 11-Insider im Dev-Kanal gestartet.

Neue Preisauskunft

Microsoft Store-Aktualisierung Wir beginnen mit dem Rollout eines Microsoft Store-Updates (Version 22206.1401.2.0) mit den folgenden Verbesserungen:



Stöbern und Suchen mit aktualisierten Preisdesigns:

Wir haben die Preise übersichtlicher gestaltet, damit Sie bei der Suche nach einer neuen App, einem Spiel oder einem Film alle nötigen Informationen zur Hand haben.

Neue Möglichkeiten, Spiele-Editionen zu finden:

Wir haben es einfacher gemacht, verschiedene Editionen eines Spiels zu finden. Zeigen Sie Standard- und Deluxe-Editionen an, damit Sie das Spiel auswählen können, das Sie spielen möchten.

Anleitungen, Tipps und Tricks

Neben den neuen Funktionen, die das Windows-Team mit der jüngsten Buildnummer 25163 zum Testen freigegeben hat , starten auch weitere Überarbeitungen für den Microsoft Store.Der Konzern hatte schon vor einer Weile angekündigt, dass der App Store die besondere Aufmerksamkeit des Entwicklerteams bekommen soll, um allen Windows-Nutzern eine bessere Erfahrung zu ermöglichen. Dafür arbeitet man derzeit an vielen Baustellen gleichzeitig. In der neuesten Windows 11-Vorschau gibt es jetzt erst einmal ein paar Verbesserungen im Gaming- und Entertainment-Bereich.Die neue Versionsnummer der Microsoft Store App lautet 22206.1401.2.0.Einiges von dem Feedback, das die Teilnehmer des Windows Insider-Programms an Microsoft weiterreichten , wurde jetzt umgesetzt. Dazu gehört, dass das Design angepasst wurde und eine neue Vorschau für Preisaktionen vorgestellt wird. So sollen Nutzer künftig zum Beispiel bei Filmen neben dem Namen und dem Vorschau-Bild weitere Kurzinformationen auf einen Blick erhalten, wie Erscheinungsjahr, ursprünglicher Preis, Angebotspreis und die mögliche Ersparnis.Zudem gibt es bei der Suchfunktion eine Verbesserung, die es ermöglicht, dass man verschiedene Editionen eines Spiels in einer Übersicht angezeigt bekommt, wenn man nach dem Spiele-Titel sucht. Wir haben die Release-Notes zu den Verbesserungen für euch übersetzt: