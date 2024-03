Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist gerade erst an einer finanziellen Katastrophe vorbeigeschrammt und kann sich nun über einen unerwartet hohen Geldregen freuen. Denn die Firma, die sein Social Network Truth Social betreibt, startete furios an die Börse.

Fans treiben den Kurs

Ungewöhnlicher Börsengang

Zusammenfassung Trumps Firma TMTG mit starkem Börsenstart

Aktie steigt am ersten Tag um 37 Prozent

Firmenwert erreicht 9,08 Milliarden Dollar

Kurs beflügelt durch Trumps Kandidaturankündigung

Anhänger kaufen Aktien mit Trumps Initialen DJT

TMTG ging über Umweg an die Börse

Einnahmen sollen Wahlkampf finanzieren

Die Betreibergesellschaft Trump Media & Technology Group (TMTG) führte einen Börsengang durch, die Aktie wurde zu einem Startkurs von 49,95 Dollar platziert. Binnen des ersten Tages zog der Kurs bereits um 37 Prozent auf 67 Dollar an und steigerte den Firmenwert direkt auf 9,08 Milliarden Dollar.Allerdings bezweifeln Wirtschaftsfachleute, dass dies mit normalen Spekulationseffekten erklärbar ist. Und schon gar nicht mit einem realistischen Wert des Unternehmens. Befeuert wurde die Kursentwicklung beispielsweise von der erneuten Kandidatur Trumps um den Präsidenten-Posten - wäre er persönlich aus dem Bewerber-Rennen ausgeschieden, wäre der Kurs wahrscheinlich nicht so hoch geschossen.Hinzu kommt, dass die Aktie von zahlreichen fanatischen Anhängern des Unternehmers profitiert. Diese wollen nicht nur klassischen Merchandise ihres Idols besitzen, sondern nun eben auch eine oder mehrere Aktien, die unter dem Kürzel DJT an der Börse gehandelt werden - den Initialen Trumps.Anzumerken ist dabei, dass TMTG keinen üblichen Börsengang absolvierte - dies hätte immerhin einen langen Zulassungs-Prozess mit hohem Aufwand und tiefgehenden Prüfungen bedeutet. Stattdessen wurde die Trump-Firma formal von einem börsennotierten Unternehmen namens Digital World Acquisition übernommen. Daraufhin wurde dessen Aktie und der Börsenplatz über relativ einfache Umbenennungen von TMTG übernommen.Das hauptsächliche TMTG-Produkt Truth Social wurde gegründet, als Trump infolge der Ereignisse um seine Amtsablösung - damals stürmten aufgestachelte Anhänger das US-Parlament - von anderen Plattformen wie Twitter und Facebook verbannt wurde. Seitdem sammelt sich ein Teil seiner Anhänger auf der neuen Plattform. Mit den Einnahmen aus den Aktienverkäufen, die Trump jetzt etwas mehr als eine Milliarde Dollar in die Taschen spülten, will dieser seine Wahlkampagne finanzieren.