Apple Vision Pro bekommt speziell angepasste Microsoft 365-Apps

Ab morgen ist Vision Pro offiziell verfügbar, freilich werden aber nur je­ne die Mixed-Reality-Brille ausprobieren können, die sie vorbestellt ha­ben. Wer das Apple-Headset morgen oder in den Tagen danach auf­set­zen kann, der wird darauf auch Microsoft 365-Apps nutzen können.

Word, Excel und PowerPoint in Mixed Reality

Die neuartige Mixed-Reality-Brille von Apple ist ab dem 2. Februar, also dem morgigen Freitag, offiziell verfügbar, allerdings ist ihre Verfügbarkeit begrenzt und das Headset war auch schnell ausverkauft. Wer schnell war und in den USA lebt, der kann Vision Pro dennoch bereits morgen aufsetzen.Zweifellos werden die Neubesitzer der Vision Pro zuerst Unterhaltungs-Apps und andere virtuelle Erlebnisse ausprobieren, wir sind uns sehr sicher, dass es keine einzige Person geben wird, die morgen laut aufschreien wird: "Endlich! PowerPoint-Präsentationen in Mixed Reality!"Und dennoch: Wer das Bedürfnis oder die Notwendigkeit sieht, PowerPoint, Excel und Word auf Vision Pro zu nutzen, der hat ab morgen die Möglichkeit dazu. Denn Microsoft wird morgen eine native Microsoft 365-App für VisionOS , also das Betriebssystem des Apple-Headsets, veröffentlichen.Microsoft schreibt in einem Blogbeitrag , dass man seit Jahren eng mit Apple zusammenarbeitet, um iPhone, iPad, and Mac mit den passenden Office-Anwendungen zu versorgen: "Mit Apple Vision Pro nutzen diese Apps jetzt die unendlichen Möglichkeiten des Spatial Computing und können in jedem Maßstab nebeneinander angezeigt werden - für unglaubliches Multitasking", so die Redmonder nun.Die wohl größte Anpassung und sogar Mehrwert hat PowerPoint erfahren, hier kann man Präsentationen üben, als würde man vor einem Publikum stehen. Bei Excel werden Nutzer in der Lage sein, die Art und Weise, wie sie die komplexesten Formeln, Diagramme und Tabellen verwenden, "zu verändern und die Leistung von Excel und Apple Vision Pro zu nutzen, um Daten zu analysieren, zu manipulieren und zu visualisieren."Für Word verspricht man, dass sich das Büro mit dem Nutzer mitbewegt: "Mit Apple Vision Pro Immersive Environments und dem Fokusmodus von Word kann man alle Ablenkungen ausblenden und ganz in das Dokument eintauchen, an dem man gerade arbeitet."