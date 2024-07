Spotify mit Rückzieher: Premium-Funktion wieder kostenlos verfügbar

Ab sofort sind Songtexte auch für Spotify-Free-Nutzer wieder uneingeschränkt einsehbar. Kurzzeitig waren Lyrics hinter einer Bezahlschranke verschwunden. Das Unternehmen versucht jetzt in einer Mitteilung recht plump, den Rückzieher möglichst positiv zu verkaufen.

Songtexte sind wieder kostenlos

Wir testen und entwickeln Spotify ständig weiter. Das bedeutet, dass die Verfügbarkeit unserer Funktionen je nach Stufe, Markt und Gerät variieren kann. In den kommenden Wochen werden wir die Verfügbarkeit von Lyrics für Spotify Free-Nutzer erweitern, damit mehr Menschen weltweit in den Genuss kommen, mehr Lyrics zu sehen. Spotify

Neue Funktionen für Free-Kunden

Wir priorisieren Verbesserungen in unserer kostenlosen Produktpipeline, die auf der bestehenden Leistung in bestimmten Märkten basieren. Weitere zusätzliche Verbesserungen werden in den kommenden Monaten in unser kostenloses Angebot integriert werden. Daniel Ek, CEO Spotify

Verbesserungen bisher nur gegen Aufpreis

Erst vor ein paar Wochen hatten wir berichtet, dass der Streaming-Dienst die zuvor kostenlose Funktion nur noch gegen Bezahlung zur Verfügung stellt. Doch schon nach ersten Tests bekam das Unternehmen deutlich negatives Feedback der Nutzer, die feststellten, dass sie nur noch drei Liedtexte pro Monat kostenlos ansehen konnten. Jetzt macht Spotify Songtexte wieder für alle Nutzer komplett frei verfügbar.Der Streaminganbieter teilte über einen Sprecher gegenüber Engadget mit, dass man die vorherige Entscheidung zurückgenommen habe und die Texte der Lieder wieder unbegrenzt auch den Kunden zur Verfügung stellen will, die ein kostenloses Konto nutzen.Natürlich versucht Spotify den Rückzieher so positiv wie möglich zu verkaufen. Dass es sich nur um die Wiederkehr einer zuvor bereits vorhandenen Funktion handelt, wird demzufolge nicht erwähnt. Auch, dass das Motiv von Spotify ist, seinen Free-Nutzern etwas Gutes zu tun, ist vermutlich vorgeschoben. Wahrscheinlicher ist es, dass die Tests mit den Lyrics hinter der Bezahlschranke nicht zu den erhofften finanziellen Mehreinnahmen geführt hatten.Dennoch hatte Spotify CEO Daniel Ek im letzten Investorengespräch gesagt, man wolle die Funktionen des Streamingdienstes bald auch für Nutzer der kostenlosen Version erweitern.Wann und ob solche Verbesserungen tatsächlich kommen und ob es sich wie jetzt bei den Liedtexten nur um Features handelt, die bereits zuvor kostenlos zur Verfügung standen, bleibt abzuwarten. Zumindest in den vergangenen Monaten waren Neuerungen wie KI-generierte Playlisten nur für Premium-Nutzer verfügbar. Auch das kommende Hi-Fi-Audio ist nur zu einem saftigen Aufpreis zu haben.