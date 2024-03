Honor bringt erstes Smartphone mit Dual-Layer Tandem-OLED-Display

Die frühere Huawei-Tochter Honor bringt als erster Smartphone-Her­stel­ler ein Smartphone mit einem Tandem-OLED-Display auf den Markt. Im Grunde besteht das Panel aus zwei OLED-Schichten, die abwechselnd oder kombiniert genutzt werden und so heller und langlebiger sind.

Honor

Display bleibt Sonderedition des Topmodels vorbehalten

Höhere Helligkeit, bessere Lesbarkeit, höhere Kosten?

Zusammenfassung Honor bringt erstes Smartphone mit Tandem-OLED heraus

Porsche Design Honor Magic6 RSR mit Dual-Layer OLED

Tandem-OLED verspricht sechsfache Lebensdauer

Maximale HDR-Helligkeit von 5000 Candela möglich

Automatische Regelung auf bis zu 1800 Candela

BOE liefert Dual-Stack Tandem-OLED für Honor

Honor RSR bietet 24 GB RAM und bis zu 1 TB Speicher

Technik des RSR-Modells ähnelt dem Standardmodell

Porsche-Design-Variante kostet in China ab 1279 Euro

Das sogenannte Porsche-Design Honor Magic6 RSR ist eine spezielle Variante des neuen Flaggschiff-Smartphones der chinesischen Marke. Das Gerät bietet im Grunde ein geändertes Design auf der Rückseite, während man auf der Front erstmals ein sogenanntes Dual-Layer OLED Tandem Display einsetzt. Es handelt sich um den ersten Fall, in dem ein Gerätehersteller diesen neuen Typ von OLED-Panels in einem kommerziell vertriebenen Produkt verbaut.Honor gibt an, dass sich durch die Verwendung des mit zwei Emissionsschichten versehenen Tandem-OLED-Panels im Vergleich zu einem regulären OLED-Panel eine um bis zu sechsmal längere Lebensdauer des Bildschirms erzielen lässt. Außerdem soll die Leuchtkraft des Tandem-OLED nach drei Jahren um weniger als ein Prozent reduziert sein.Weiterhin soll das neuartige Display eine größere Energieeffizienz bieten, während bei Bedarf eine kräftigere und um bis zu 40 Prozent hellere Darstellung der Farben möglich sein soll. Unter anderem wirbt Honor deshalb damit, dass man eine für die gesamte Branche führende maximale HDR-Helligkeit von bis zu 5000 Candela erzielen kann.Manuell lässt sich die maximale Helligkeit bei dem neuen Tandem-OLED-Display laut Honor auf 1000 Candela erhöhen. Auf die gesamte Fläche gerechnet kann das Panel im High-Brightness-Modus auf bis zu 1800 Candela hochschalten, wobei dies nur per automatischer Regelung möglich ist, um zum Beispiel im Freien eine einwandfreie Lesbarkeit zu gewährleisten.Honors Angaben zufolge stammt das neue Dual-Stack Tandem-OLED-Display vom chinesischen Zulieferer BOE, der auch die anderen Varianten des Magic6 Pro mit seinen Panels ausrüstet. Abgesehen von der Tandem-Bauweise entspricht das Display im Honor Magic6 RSR Porsche Design zumindest bezüglich seiner Eckdaten dem, was auch im normalen Modell steckt. Es bietet also eine Diagonale von 6,8 Zoll (17,27 cm) und eine Auflösung von 2800 x 1200 Pixeln und eine dynamische Bildwiederholrate zwischen einem und 120 Hertz.Abgesehen vom Display entspricht die RSR-Variante des neuen Honor-Flaggschiffs auch sonst in den meisten Punkten dem normalen Modell, auch wenn der Arbeitsspeicher mit 24 Gigabyte extrem groß ist und ein bis zu ein Terabyte großer interner UFS-4.0-Speicher geboten wird.Das Kamerasystem, der Akku und die technische Basis rund um den Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm sind identisch. Mit dem ungewöhnlichen Design hebt sich die Porsche-Design-Version dennoch deutlich ab - und das gilt auch für den Preis, denn in China werden für das Gerät umgerechnet mindestens 1279 Euro fällig. Bei einem möglicherweise für später geplanten Europastart dürfte der Preis noch einmal mehrere hundert Euro höher liegen.