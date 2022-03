Heller, langlebiger, effizienter: Tandem-OLED bald auch in Smartphones

Auch die Displays von Smartphones dürften bald deutlich leuchtstärker und wohl auch langlebiger werden. Nachdem bekannt wurde, dass Samsung sogenannte Tandem-OLED-Panel für Apples iPad entwickelt, ist nun zu hören, dass der Konkurrent BOE entsprechende Displays für Smartphones plant.

Zwei OLED-Ebenen leuchten heller, länger, sparsamer

Samsung

Laut dem taiwanischen Branchendienst DigiTimes und dem koreanischen Portal The Elec will der größte chinesische Display-Hersteller in der zweiten Jahreshälfte mit der Fertigung von sogenannten Tandem-OLED-Panels beginnen. Diese sollen dem Bericht zufolge zunächst für neue Smartphones der chinesischen Marke Honor vorgesehen sein.Die frühere Huawei-Tochter Honor will die neuartigen Panel angeblich in ihren Smartphones und somit erstmals auch in kleineren Geräten als Tablets oder Laptops einsetzen. Die Displays verwenden im Grund zwei Ebenen aus selbstleuchtenden organischen Leuchtdioden und sollen dadurch diverse Vorteile bieten.Zum Einen ist von einer Verdopplung der Leuchtkraft gegenüber den bisher üblichen Displays mit einer Ebene die Rede. Andererseits soll sich die Lebensdauer der Panel um das Vierfache erhöhen, so dass die damit ausgerüsteten Geräte deutlich länger ohne Defekte am Bildschirm verwendet werden könnten. Durch die "Stapelung" der OLED-Ebenen soll die Energieeffizienz der Panel außerdem um bis zu 30 Prozent reduziert werden können.Samsung arbeitet ebenfalls an solchen Panels für den Einsatz in mobilen Elektronikgeräten und will damit neben den eigenen Produkten auch Apples iPad ausgestattet sehen. Bisher werden Tandem-OLED-Panel praktisch ausschließlich im Automotive-Bereich eingesetzt, wo sie durch ihre höhere Lebensdauer und stärkere Leuchtkraft Vorteile gegenüber normalen OLED-Displays und TFT-Bildschirmen ausspielen können.Wann Honor die ersten Smartphones mit Tandem-OLED-Displays auf den Markt bringen wird, ist derzeit noch offen. Da BOE für die zweite Jahreshälfte 2022 zunächst die "Trial-Production" für Honor plant, könnte es noch bis zur ersten Jahreshälfte dauern, bis die Panel in kommerziell verfügbaren Geräten von Honor Einzug halten. Andere Hersteller, vor allem aus China, wie etwa Xiaomi und Oppo dürften unterdessen angesichts von Honors Plänen wohl ähnliche Vorhaben vorantreiben.