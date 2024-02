PlayStation Portal wurde gehackt, um alte PSP-Titel zu emulieren

Sonys PlayStation Portal ist seit Herbst 2023 verfügbar und es ist ein Gerät mit einer stark eingeschränkten Funktionalität. Denn nativ laufen die Spiele darauf nicht, es ist nur eine PS5-Verlängerung . Portal wurde nun gehackt, damit darauf ein PSP-Emulator läuft, und zwar nativ.

PlayStation Portal ist zwar ein gutes bis sehr gutes Gerät, allerdings hat es ein stark eingeschränktes bzw. spezialisiertes Einsatzgebiet. Denn es muss im Wesentlichen in Netzwerk-Reichweite einer bereits vorhandenen PlayStation 5 sein, eine lokale bzw. native Nutzung ist seitens Sony nicht vorgesehen. Nicht einmal Sonys eigener Cloud-Gaming-Dienst wird unterstützt.Doch so etwas ist für Hacker bzw. ambitionierte Entwickler natürlich eine Herausforderung. Zwei Google-Mitarbeiter haben sich der Sache angenommen und sie gaben nun bekannt, dass sie erfolgreich waren. Konkret gelang es Andy Nguyen und Calle Svensson, den PPSSPP-Emulator nativ auf der PlayStation Portal zu installieren und auszuführen.Konkret konnten die beiden auf diese Weise Grand Theft Auto 3 ausführen, Streaming per WLAN war hierfür nicht erforderlich. Laut einem Beitrag von Nguyen auf Twitter bzw. X brauchten sie dafür rund einen Monat. Der Exploit ist auch komplett softwarebasiert, Modifikationen der Hardware sind dafür also nicht erforderlich.Wie gut das Ganze funktioniert, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, denn bislang wurde nur ein Standbild der auf diese Weise gehackten Konsole veröffentlicht. Nguyen meinte allerdings, dass er demnächst wahrscheinlich Videos veröffentlichen wird.Zweifel an den Angaben der beiden gibt es allerdings keine, denn Nguyen alias TheFlow ist ein renommierter und auf Cloud spezialisierter Sicherheitsforscher, sein Kollege Svensson alias @ZetaTwo ist ebenfalls ein bekannter Sicherheitsexperte beim Suchmaschinenriesen.Es ist derzeit auch nicht klar, ob und wann der Exploit der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird: "Vorerst ist keine Veröffentlichung geplant, und es wartet noch viel Arbeit auf uns."