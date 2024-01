Der Internet-Spezialist AVM hat für die FritzApp TV und für die FritzApp Fon verbesserte Versionen veröffentlicht. Wer FritzBoxen betreibt und ein iPhone oder iPad nutzt, kann die Updates jetzt beziehen. Beide Apps unterstützen ab sofort neue Sprachen.

Französisch, Niederländisch, Polnisch und Spanisch

Was kann die Fon-App?

Update empfohlen

Changelog FritzApp TV

NEU für iOS: Die App lässt sich nun auch auf Französisch, Niederländisch, Polnisch und Spanisch einstellen

Changelog FritzApp Fon

NEU: Die App lässt sich nun auch auf Französisch, Niederländisch, Polnisch und Spanisch einstellen

NEU: "Einstellungen" und "Feedback senden" nun über Dreipunkte-Menü oben rechts verfügbar

Verbesserung: Stabilitäts- und Detailverbesserungen

Zusammenfassung AVM veröffentlicht Updates für FritzApp TV und Fon

Neue Sprachunterstützung für iOS-Nutzer: Französisch bis Spanisch

FritzApp Fon bietet neue Menü-Navigation und Feedback-Option

Updates bringen Stabilitätsverbesserungen und neue Funktionen

Smartphone/Tablet wird via WLAN zum Festnetztelefon

Aktualisierungen erhöhen Sicherheit und benötigen neuestes FritzOS

AVM wünscht sich Nutzerfeedback zur App-Optimierung

Auf iPhone und iPad startet jetzt der Support für weitere Sprachen, so wie schon im Oktober für Android-Nutzer. Die App-Nutzung ist damit auch auf Französisch, Niederländisch, Polnisch und Spanisch möglich. AVM hat zudem für beide iOS-Apps überarbeitete Funktionen vorgestellt, dazu gibt es noch Stabilitäts- und Detailverbesserungen.Für die FritzApp Fon startet mit dem Update jetzt auch eine neue Menü-Navigation mit "Einstellungen" und "Feedback senden" über ein Dreipunkte-Menü oben rechts in der App.Die Updates kommen je nach Geräte-Vorgabe automatisch auf das Gerät oder müssen über den Store bestätigt werden. Wir haben die kompletten Release-Notes und die Download-Links am Ende des Beitrags angefügt. Viele Änderungen gibt es allerdings nicht.Smartphone als Festnetztelefon und mehr: Über die App können eingehende Anrufe angenommen und ausgehende Telefonate getätigt werden. Mit der App lässt sich ein Smartphone oder auch Tablet dafür per WLAN mit der FritzBox verbinden und dann wie ein Festnetztelefon nutzen.Die Updates werden allen Nutzern empfohlen, da AVM bei jedem Update auch sicherheitsrelevante Änderungen vornimmt. Für das Fritz-Netzwerk werden einige Funktionen nur unterstützt, wenn die angeschlossenen FritzBoxen neuere FritzOS-Versionen nutzen. Die Systemvoraussetzungen gibt es jeweils in den App-Beschreibungen.AVM bittet Nutzer seiner Apps, ihnen Feedback zur Anwendung zu senden, um die Apps weiter zu verbessern. Auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche sind immer gern gesehen.