Betrug: Sparkassen warnen vor Phishing-Mails bei "Kleinanzeigen"

Das Notfallteam der Sparkassen-Finanzgruppe warnt aktuell vor sich häufenden Phishing-Mails, die sich als Kleinanzeigen.de-Käufe tar­nen. Dabei wird mit der "Sicher Bezahlen"-Funktion geworben, hinter der sich allerdings eine betrügerische Webseite verbirgt.

Kein Ende der Phishing-Versuche in Sicht

Warnung zum aktuellen Kleinanzeigen-Fall

Trotz weiterentwickelter Sicherheitsmaßnahmen von E-Mail-Providern und Internet-Security-Software geraten auch 2024 viele Nutzer in die Falle von Cyberkriminellen - Hauptgrund: Phishing-Mails. Aktuell scheinen sich die Angriffe zu häufen, bei denen es Betrüger in den meisten Fällen auf Kreditkarten-Daten oder Online-Banking-Zugänge abgesehen haben.Die Sparkassen-Finanzgruppe scheint von den Vorfällen besonders betroffen zu sein. Allein in diesem Jahr veröffentlichte das hauseigene Notfallteam neun Warnungen zu potenziellen Phishing-Versuchen, die über Themen wie pushTAN, Online-Banking und Kontokündigungen an Nutzerdaten gelangen wollen.Aktuell rufen die Sparkassen zur Vorsicht bei vermeintlichen E-Mails der Online-Plattform Kleinanzeigen.de (früher eBay Kleinanzeigen) auf. Wie am obigen Beispiel zu sehen, versuchen Betrüger einen angeblichen Kauf zu bestätigen und die Bezahlung über die "Sicher Bezahlen"-Funktionalität von Kleinanzeigen.de abzuwickeln.Bekanntlich verstecken sich hinter den Links oft täuschend echt aussehende Phishing-Webseiten im Look von Kleinanzeigen oder Sparkassen, die neben der Erbeutung von Zugangsdaten oft auch das Ziel haben, betrügerische Kreditkarten- bzw. Online-Banking-Transaktionen direkt auszuführen oder um den telefonischen Kontakt "im Namen Ihrer Sparkasse" zu suchen.Ist man den Betrügern eventuell bereits ins Netz gegangen, rät die Finanzgruppe zur Notbremse: "Sofern Sie bereits Daten auf den Phishing-Seiten eingegeben haben, melden Sie sich bitte bzgl. der Sperrung Ihres Online-Banking-Zugangs sowie ggf. Ihrer Sparkassen-Card oder Sparkassen-Kreditkarte umgehend bei Ihrer Sparkasse."Die Stiftung Warentest hatte erst vor wenigen Wochen Antivirus-Software unter die Lupe genommen und diese vorrangig auch auf den Phishing-Schutz überprüft. Viele Programme schnitten gut ab, oft auch die kostenlosen.