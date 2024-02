Passwörter in Gefahr: LastPass-Klon im Apple App Store entdeckt

Trotz Apples hohen Sicherheitsstandards konnte sich eine betrügerische App in den App Store einschleusen, die dem weitverbreiteten Last­Pass Passwort-Manager nachempfunden war. Die Fake-App wurde mitt­ler­weile entfernt, doch müssen einige Nutzer selbst aktiv werden.

Betrügerische Phishing-App im Umlauf

Suche die App auf deinem Homescreen oder in der App-Übersicht Halte die App gedrückt Tippe auf "App entfernen" Tippe auf "App löschen" und dann auf "Löschen", um den Löschvorgang zu bestätigen.

Seltener Fall, unpassendster Zeitpunkt

LastPass: Online-Passwörter verwalten

Zusammenfassung Falsche LastPass-App im iOS Store aufgetaucht

Entwickler warnten vor betrügerischem Klon

Nutzer könnten sensible Daten verloren haben

Betroffene sollen Passwörter umgehend ändern

Apple entfernte Fake-App und den Entwickler

Seltener Durchbruch durch Apples Prüfsystem

Bereits am Mittwoch schlugen die Entwickler der offiziellen LastPass-App Alarm und warnten Kunden vor einem betrügerischen Klon, der sich in Apples App Store als "LassPass Password Manager" ausgab. Der als vermeintlicher Entwickler der Fake-App ausgeschriebene Parvati Patel versuchte dabei das Branding und den Stil der Benutzeroberfläche zu kopieren.Während scharfsinnigen iPhone-Nutzern der Unterschied zwischen "LastPass" (Original) und "LassPass" (Fake) schnell ins Auge gesprungen sein und auch nur eine einzige 5-Sterne-Bewertung wenig vertrauenerweckend gewirkt haben dürfte, könnten der Phishing-App diverse Nutzer in die Falle gegangen sein.Gerade aufgrund der Nutzung als Passwort-Manager ist die Chance hoch, dass bei Betroffenen Accountnamen, E-Mails und Passwörter ausgelesen werden konnten. LastPass-Nutzern, die sich die Fake-App versehentlich heruntergeladen und verwendet haben, wird geraten, die App sofort zu löschen und ihre gespeicherten Passwörter zu ändern.Gegenüber BleepingComputer bestätigte Apple, dass die betrügerische "LassPass"-App mittlerweile aus dem App Store entfernt wurde, da sie als Nachahmer-App gegen die Richtlinien verstößt. Außerdem wurde der Entwickler aus dem Apple Entwickler-Programm ausgeschlossen.Es ist einer der seltenen Fälle, in denen es eine derart betrügerische iOS-App durch Apples vergleichsweise strengen App-Prüfverfahren schaffte. Der Prozess umfasst sowohl automatisierte als auch manuelle Überprüfungen durch Mitarbeiter. Nur selten liest man von betrügerischen Apps oder Schlupflöchern.Für Apple eine ungünstige Situation. Auf­grund des Gesetzes über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA) muss sich das Unternehmen aus dem ka­li­for­ni­schen Cupertino in Europa öffnen , unter anderem um den Zugriff auf App-Sideloads und Drittanbieter-Marktplätze zu erlauben. Dahin gehend macht Apple Stimmung gegen die Europäische Union (EU) und sieht seine hohen Standards für Datenschutz und Sicherheit in Gefahr.