WinRE-Bug: Microsoft verbessert PowerShell-Skript als Übergangslösung

Microsoft hat bereits vor einigen Wochen eine Lösung für ein Problem mit der Wiederherstellungsumgebung in Windows versprochen. Dabei hatte der Patch-Day Januar einen Fehler mitgebracht, durch den die WinRE-Partitionsgröße zu klein angelegt wurde.

Nutzer scheitern bei der Installation

Bei vielen Betroffenen ließen sich die Updates dadurch gar nicht erst installieren. Um dieses Problem mit den Windows-Updates KB5034122 und KB5034123 zu beheben, veröffentlichte das Windows-Team ein PowerShell-Skript, mit dem sich die Partition einfach wieder ändern und somit das Problem umgehen lässt.Zudem hatte Microsoft eine dauerhafte Lösung mithilfe eines weiteren Software-Updates angekündigt - doch das blieb bisher aus. Nun hat das Online-Magazin Neowin entdeckt, dass stattdessen das Skript noch einmal überarbeitet wurde.Diese Änderung könnte laut Neowin dazu dienen, die jüngste Moment 5-Version zu berücksichtigen, ähnlich wie das neue OOBE-Update "Das Skript fügt in einigen Zeilen die ID der Sicherheitslücke CVE-2024-20666 hinzu und ersetzt in anderen Zeilen ‚BootMenuUx.dll‘ durch ‚winload.efi', was auf eine Änderung der Zieldatei im System32-Ordner hinweist", schreibt Neowin. Die veränderte PowerShell-Skripte wurden im Support-Dokument KB5034957 auf der offiziellen Microsoft-Website bereitgestellt.Es gibt dabei zum einen das Skrit PatchWinREScript_2004plus.ps1. Dieses Skript gilt für Windows 10 , Version 2004 und höhere Versionen, einschließlich Windows 11. Es wird empfohlen, diese Version des Skripts zu verwenden, da es stabiler ist, aber nur Features verwendet, die nur in Windows 10, Version 2004 und höheren Versionen verfügbar sind.Zum anderen gibt es das Skript PatchWinREScript_General.ps1. Dieses Skript ist für Windows 10 Version 1909 und frühere Versionen vorgesehen, wird aber für alle Versionen von Windows 10 und Windows 11 ausgeführt.Im Windows Release Health Dashboard informiert Microsoft weiterhin darüber, dass es noch ein Bugfix-Update geben wird und das Team noch daran arbeitet.