Bei jeden zweiten PC-Wasserkühler wird beim Material geschummelt

Wasserkühlung ist bei vielen PC-Spielern und anderen Enthusiasten sehr beliebt, da diese effizienter ist und auch weniger Platz benötigt. Wasser hat aber auch seine Tücken, weshalb hochwertige Komponenten von großer Bedeutung sind. Doch hier wird gerne geschummelt.

Wasserkühlung ist in der Regel eine All-in-One-Lösung

Messing statt Kupfer

Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 120mm

Aqua Computer Airplex Radical 2/120

Hardware Labs Black Ice Nemesis GTS - 120 XFlow

Bykski CR-RD120RC-TN-V2, 120mm Radiator D30 V2 Full Copper

EKWB Quantum Surface P120M - Black

Watercool HEATKILLER RAD 120-S Black

Zusammenfassung Wasserkühlung bei PC-Spielern sehr beliebt

AiO-Wasserkühlung ist bevorzugte Lösung

Hochwertige Komponenten für Langlebigkeit wichtig

Tester Igor Wallossek entdeckt Materialschummelei

Oft günstigere Metalle statt versprochenem Kupfer

Verstopfung und Korrosion durch minderwertige Materialien

Drei von sechs Herstellern nicht ehrlich bei Materialangaben

Wer einen ernsthaften Gaming-Rechner anstrebt, der kommt um das Thema AiO-Wasserkühlung nicht herum. AiO steht dabei für "All in One" und das ist auch die von der überwältigenden Mehrheit bevorzugte Lösung. Denn natürlich kann man auch diese Art der Hardware-Komponente selbst bauen, allerdings ist das doch eher etwas, an das sich die wenigsten herantrauen - zu groß ist der Respekt vor der Kombination Wasser und Strom.Doch auch bei einer AiO-Wasserkühlung will man natürlich, dass diese nicht nur dicht ist, sondern auch lange hält - und beides hängt essenziell mit den eingesetzten Material zusammen. Die Hersteller wissen das natürlich und werben zumeist auch damit, dass sie die hochwertigsten Komponenten einsetzen.Der deutsche Hardware-Tester Igor Wallossek hat sich mehrere Radiatoren für PC-Kühlung angesehen und kommt dabei zu einem durchaus besorgniserregenden Fazit (via Tom's Hardware ). Laut Wallossek versprechen nämlich drei von sechs Herstellern in Sachen Material mehr als sie beim eigentlichen Produkt halten können.Dabei werden in der Regel günstigere und damit auch minderwertigere Metalle bzw. Legierungen eingesetzt als auf Webseite und im Marketing versprochen. Zumeist handelte es sich dabei um das Versprechen von Kupfer und dem tatsächlichen Einsatz einer eine Kupfer-Zink-Legierung wie Messing.Laut dem erfahrenen Hardware-Experten hätten Nachrichten von Lesern und deren Beschwerden über Verstopfungen und Korrosion zu diesem Test geführt, Wallossek hat sich auch nicht nur die Radiatoren selbst, sondern auch Schrauben, Muttern, Kanäle, Lötzinn, Betriebsflüssigkeiten und mehr angesehen. Sein Fazit: "Auch wenn der zeitliche Aufwand wirklich immens ist, hat es sich doch bereits gelohnt. Nur die Hälfte der Hersteller war leider ehrlich genug, auch nur dort Kupfer zu bewerben, wo auch wirklich Kupfer verbaut wurde."Für Details zu den jeweiligen Produkten verweisen wir hier nur zu gerne an die mehr als ausführliche Analyse auf Igorslab . Nur so weit als Spoiler - Bei folgenden drei Produkten gab es keine Einwände:Diese drei hatten mit einem oder mehreren Problemen zu kämpfen: