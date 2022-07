Xiaomi 12s: Neue Modelle mit Leica-Kameras und starker Ultra-Variante

Xiaomi hat sich mit Leica zusammengetan, jetzt stellt man die ersten Modelle vor, die aus der Partnerschaft hervorgehen. Die neue Xiaomi-12S-Serie besteht aus drei Modellen, die alle natürlich auch besonders gute Bilder liefern sollen. Wirklich interessant ist die Ultra-Variante.

Wirklich interessant ist hier das Ultra-Modell mit Kamera-Upgrade

Start in China

Xiaomi12S Ultra Specs Design 163.17x 74.92 x 9.06mm

225g

Staub- und wasserdicht nach IP68

Lederähnliche Rückseite

Classic Black, Verdant Green Kamera LeicaSummicron 1:1.9-4.1 / 13-120 ASPH. Kamerasystem

Ultra-Weitwinkel: 13mm f/2.2

1/2"-Sensor (IMX586 von SONY)

48MP Quad-Bayer-Pixelanordnung

Pixel-Binning: 12MP, 1,6µm 4-in-1 Super Pixel

Dual-PD-Autofokus

Unterstützt Makromodus



Weitwinkel: 23mm f/1.9 8P Asphärisches Objektiv

1-Zoll-Sensor (IMX989 von SONY)

50,3MP Quad-Bayer-Pixelanordnung

Pixel-Binning: 12,5MP, 3,2µm 4-in-1 Super Pixel

Octa-PD-Autofokus

ALD-Beschichtung mit extrem niedrigem Reflexionsgrad



Teleobjektiv: 120mm f/4.1 Periskop

1/2"-Sensor (IMX586 von SONY)

48MP Quad-Bayer-Pixelanordnung

Pixel-Binning: 12MP, 1,6µm 4-in-1 Super Pixel

Dual-PD-Autofokus

HyperOIS



Frontkamera: 32MP RGBW Bildsensor Leistung Snapdragon8+ Gen 1 Mobile Plattform

Neues 3D-Kühlsystem

8GB / 12GB LPDDR5 (6400Mbps)

256GB / 512GB UFS 3.1 Charging 4.860mAh

67W kabelgebundenes Turboladen

50W drahtloses Turboladen

10 W kabelloses Rückwärtsladen Display 6,73"Dolby Vision TrueColor-Display

Samsung AMOLED LTPO, E5-Material

3.200 x 1.440, 522 ppi

1.500nits Spitzenhelligkeit, HBM 1.000nits (typ)

360° Umgebungslichtsensor

1-120Hz AdaptiveSync Pro

Native 10-Bit-Farbtiefe, P3-Farbraum

Unterstützt Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG Audio SymmetrischeStereo-Lautsprecher

Ton von Harman Kardon

Unterstützt Dolby Atmos Konnektivität Dual5G

4x4 MIMO

Wi-Fi 6

2x2 MIMO

Unterstützt 8x8 Sounding MU-MIMO

Bluetooth 5.2

Unterstützt AAC / LDAC / LHDC / aptX Adaptive

Unterstützt BLE Audio

Unterstützt Snapdragon Sound

NFC OS MIUI13 auf Basis von Android 12 Varianten 8GB+256GB

12GB+256GB

12GB+512GB

S-Modelle markieren traditionell eher kleine Zwischenschritte, bei zwei von drei der neuen Xiaomi-12S-Modelle kann man diese Herangehensweise auch bestätigen. Im Vergleich mit den Vorgängern wird das Design nicht angepasst, im Inneren darf jetzt aber ein Snapdragon 8+ Gen 1 für Antrieb sorgen. Vom Xiaomi 12 Pro übernehmen beide Modelle für ihre Hauptkamera den 50 Megapixel Sony-Sensor IMX707, dazu kommen dann Leicas Know-how für Optiken und Bildverarbeitung. Das war es aber auch schon mit den großen Neuerungen.Und so wundert es auch nicht, dass das Unternehmen bei der Vorstellung vor allem das Xiaomi 12S Ultra ins Rampenlicht stellt, dass doch noch wesentlich mehr zu bieten hat. Hauptdarsteller ist hier der 1-Zoll-Sensor IMX989 von Sony, bei dem bei einer Anordnung als sogenanntes "Quad-Bayer-Pixelarray" eine individuelle Pixelgröße von 1,6μm erreicht wird, Pixel-Binning bringt den Wert auf 3,2 μm. Der versprochene Effekt: weniger Bildrauschen, ein größerer Dynamikbereich und bessere Lichtausbeute. Ultraweitwinkel-Kamera und das 48 Megapixel Teleobjektiv runden das Kamera-Paket ab.Xiaomi protzt auch mit den unterstützten Standards: Das 12S Ultra ist laut dem Unternehmen das erste Android-Smartphone , das eine Unterstützung von Dolby Vision HDR-Videoaufnahme und -Wiedergabe mitbringt. Videos sollen außerdem durch HyperOIS, bei dem der Bildstabilisierungs-Motor den Sensor zwischen jedem Frame in seine ursprüngliche Position zurückkehren lässt, deutlich besser stabilisiert werden.Premiere feiert die Xiaomi-12S-Serie im Heimatland China, aktuell sind deshalb nur chinesische Preise bekannt. Das Topmodell Xiaomi 12S Ultra in der 8GB+256G-Konfiguration startet umgerechnet für knapp 800 Euro, Xiaomi 12S und Xiaomi 12S Pro pendeln sich bei etwas mehr als 500 Euro beziehungsweise 600 Euro ein. Zum Start in Deutschland gibt es noch keine Informationen, hierzulande wird das Ultra-Modell die 1000-Euro-Marke wohl sehr leicht knacken.