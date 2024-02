Foldable-Flop? Oppo & Vivo sollen Falt-Smartphones aufgegeben haben

Zwei der größten Smartphone-Hersteller der Welt haben laut eines Berichts aus Südkorea aktuell große Zweifel an der Zukunft von Smartphones mit faltbarem Display. Oppo und Vivo wollen daher angeblich vorerst keine neuen Foldables auf den Markt bringen.

Samsung Display

Huawei & Samsung preschen vor, Oppo/Vivo geben auf

Verkaufszahlen bei Oppo und Vivo enttäuschen angeblich

Zusammenfassung Oppo und Vivo zweifeln an Zukunft von Foldables

Samsung und Huawei forcieren günstigere Falt-Displays

Huawei entwickelt "Tri-Fold"-Display für Hybridgerät

Oppo und Vivo gehören zum chinesischen BBK-Konzern

Marktanteil von Oppo und Vivo bei Foldables sinkt

Entwicklung neuer Foldables bei Oppo/Vivo gestoppt

Während Samsung und Huawei laut früheren Berichten darauf hinarbeiten, die Preise von Smartphones mit Falt-Display im Zuge der Einführung neuer Modelle zu drücken, soll bei Oppo und Vivo derzeit zur Debatte stehen, ob man überhaupt weiterhin solche Geräte anbieten will. Dies behauptet jedenfalls die koreanische Wirtschaftspublikation Hankyung Dort ist zu lesen, dass Huawei derzeit, wie bereits früher berichtet, daran arbeitet, ein sogenanntes "Tri-Fold"-Display in die kommerzielle Verfügbarkeit zu bringen. Es handelt sich dabei um ein faltbares OLED-Panel, das an zwei Stellen jeweils nach Außen bzw. Innen gefaltet werden kann, wodurch sich das gesamte Display in einer "Z"-Form zusammenklappen lassen soll.Das Panel, welches Huawei noch in diesem Jahr in einem ersten großen Foldable-Device auf den Markt bringen will, soll eine Diagonale von insgesamt gut 10 Zoll (ca. 25 cm) aufweisen. Damit würde man letztlich eine Art Hybridgerät aus Tablet und Smartphone schaffen, das bei Bedarf zwischen den beiden Formfaktoren wechseln kann.Bei der Konkurrenz aus China ist man hingegen dabei, das Interesse an Foldables zu verlieren. Weil die bisher verfügbaren Modelle aus dem Portfolio von Oppo und Vivo bisher nicht die Erwartungen erfüllen, erwägen die beiden chinesischen Hersteller, die beide zum BBK-Konzern gehören, den Verzicht auf weitere Falt-Smartphones.Angeblich haben sowohl Oppo als auch Vivo die Entwicklung bereits gänzlich eingestellt. Hintergrund dieser Entscheidung soll sein, dass der Marktanteil der beiden Hersteller bei Foldable-Smartphones im letzten Jahr deutlich gesunken sein soll. Derzeit scheinen sich also Geräte wie das Vivo X Fold und das Oppo Find N3 Fold bzw. Flip nicht im erhofften Ausmaß zu verkaufen.Inwiefern die Behauptung der koreanischen Publikation letztlich zutrifft, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen - schließlich kommen dann neue Geräte auf den Markt - oder eben nicht.