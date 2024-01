Teure Falt-Smartphones: Samsung erwägt günstigeres Galaxy Z Fold 6

Sogar Samsung selbst ist sein Galaxy Z Fold anscheinend zu teuer. Der koreanische Elektronikgigant erwägt deshalb laut einem Medienbericht die Einführung eines günstigeren Modells eines Smartphones mit horizontal aufklappendem Falt-Display.

Günstigeres Modell soll Foldables attraktiver machen

Zusammenfassung Samsung erwägt günstigeres Galaxy Z Fold

Galaxy Z Fold 5 ist mit 1799 Euro teuer

Mehr Stückzahlen durch niedrigeren Preis erwartet

Samsung verliert Marktanteile an chinesische Hersteller

Mögliche "Einsteigerversion" des Z Fold 6 im 2. Halbjahr 2024

Günstigere Version des Galaxy Z Flip 6 unwahrscheinlich

Druck durch günstigere Huawei-Foldables steigt

Das Samsung Galaxy Z Fold 5 ist aktuell das absolute Spitzenmodell aus dem Smartphone-Portfolio, vereint es doch eine technische Top-Ausstattung mit der modernsten Technologie des Konzerns, was faltbare Displays angeht. Mit einem offiziellen Einstiegspreis von enormen 1799 Euro ist das Gerät aber eben auch relativ kostspielig.Laut einem Bericht des südkoreanischen Portals The Elec erwägt Samsung deshalb, eine Art günstigere Version des Galaxy Z Fold auf den Markt zu bringen. Mit einem niedrigeren Einstiegspreis könnte man die Stückzahlen der Fold-Smartphones wahrscheinlich steigern, weil man so eine größere Zahl von potenziellen Kunden erreichen kann.Samsung verlor zuletzt zumindest nach Stückzahlen deutlich an Marktanteilen, weil gerade die chinesischen Hersteller wie Huawei, Vivo und Oppo immer mehr Smartphones mit faltbarem Display auf den Markt brachten, die teilweise deutlich günstiger zu haben sind als das Galaxy Z Fold. Um dem entgegenzuwirken, erwägt Samsung derzeit angeblich eine "Einsteigerversion" des kommenden Samsung Galaxy Z Fold 6, die in der zweiten Jahreshälfte 2024 auf den Markt kommen könnte.Noch soll das Ganze im Stadium der Entscheidungsfindung stecken. Auch von unseren Quellen war zu hören, dass Samsung durchaus über ein günstigeres Smartphone mit faltbarem Display nachdenkt, noch sollen aber keine belastbaren Resultate dieser Überlegungen vorliegen. Eine günstigere Version des Galaxy Z Flip 6 mit seinem vertikal aufklappbaren Falt-Display soll hingegen bisher nicht zur Debatte stehen.Anders als die Fold-Variante mit ihrem großen Hauptdisplay, das horizontal aufgeklappt werden kann, sollen die Flip-Modelle "fest etabliert" sein, heißt es. Für Samsung stellt sich aktuell aber vor allem noch die Frage, ob man mit einem günstigeren Galaxy Z Fold nicht sogar die Verkaufszahlen des absoluten High-End-Modells kannibalisieren würde, heißt es. Unterdessen wächst der Druck bei den Foldable-Preisen durchaus weiter, denn Huawei soll für die erste Jahreshälfte ein neues Modell mit Flip-Design planen, das deutlich günstiger sein soll.