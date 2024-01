Galaxy Ring: Analyst nennt Details zu Samsungs Fitnesstracker-Ring

Samsung hatte anlässlich der Vorstellung der Galaxy-S24-Serie einen ersten Blick auf den sogenannten Galaxy Ring gegeben. Anscheinend wurde der Fitnesstracker-Ring auch schon ersten Analysten gezeigt, weshalb nun ein paar mehr Details vorliegen.

Samsung wäre bisher größter Anbieter

Ultraleicht, auch große Größen geplant?

Zusammenfassung Samsung präsentiert Galaxy Ring als neuen Wearable-Typ

Galaxy Ring soll ultrakompakte Tracker-Kategorie beleben

Analyst Avi Greengart verrät erste Details zum Gerät

Galaxy Ring kommt in Varianten bis "Ring-Größe 13"

Ring wird als "unglaublich leicht" und mit verschiedenen Finishes beschrieben

Markteinführung des Galaxy Ring für 2024 erwartet

Konkurrenzprodukte wie Oura und Amazfit Helio Ring vorhanden

Der koreanische Elektronikriese Samsung will mit dem Samsung Galaxy Ring eine neue Art von Wearable populärer machen, nachdem Smartwatches und Fitnesstracker in Form von Armbändern in den letzten Jahren bereits den Weg geebnet haben. Mit einem Fitnesstracker in Form eines Rings will man der Kategorie der ultrakompakten Tracker einen neuen Schub verpassen.Bei der ersten Präsentation des Geräts anlässlich des Galaxy Unpacked Events in der letzten Woche hatte Samsung aber nur das Design angedeutet und keinerlei Details geliefert. Der Analyst Avi Greengart lieferte auf Threads einige weitere Informationen. Seinen Angaben zufolge konnte er sich bereits Prototypen des Galaxy Ring näher anschauen, Fotos und wirklich konkrete Daten kann aber auch er nicht verraten.Immerhin ließ Greengart aber verlauten, dass der Samsung Galaxy Ring in verschiedenen Varianten mit Größen bis "Ring-Größe 13" auf den Markt kommen soll. Wie viele verschiedene Größen Samsung plant, sagte Greengart nicht. Offen ist auch, ob es sich bei dieser Angabe um eine Größe nach US-Standard handelt, wobei es selbst in den USA keine reguläre Ring-Größe 13 zu geben scheint. Außerdem erwähnte der Analyst, dass der Ring "unglaublich leicht" sei und Samsung derzeit drei verschiedene "Finishes" plant, also wohl verschiedene Materialien einsetzen will.Das Gerät sei ein Stück beeindruckender Ingenieursleistung, so Greengart weiter. Seinen Informationen zufolge soll die Markteinführung des Samsung Galaxy Ring noch für das Jahr 2024 zu erwarten sein, wobei er sich offenbar auf Angaben von Vertretern des Herstellers stützt. Der Preis sei bislang nicht festgelegt, so der Analyst weiter. Tatsächlich dürfte 2024 "Smart Ring"-Produkte von mehreren Herstellern mit sich bringen.So bietet unter anderem die kleinere Firma Oura seit einigen Jahren einen eigenen Tracker-Ring an, den man zu Preisen ab rund 300 Euro zuzüglich eines Monatsabos für genauere Health-Tracking-Daten vermarktet. Mit Amazfit hatte zuletzt auch ein größerer Anbieter von Fitness-Tackern und Smartwatches aus dem Umfeld von Xiaomi den sogenannten Helio Ring angekündigt, der ebenfalls Fitnesstracker-Funktionen mitbringt.