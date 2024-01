Helio Ring: Amazfit kommt Samsungs Fitness-Tracker-Ring zuvor

Seit Jahren gibt es Gerüchte, laut denen Samsung einen Fitness-Tracker in Form eines Rings auf den Markt bringen will. Der chinesische Her­steller Amazfit, der durch seine Smartwatches im Umfeld von Xiaomi bekannt wurde, bringt jetzt genau dies: den neuen Amazfit Helio Ring.

Amazfit

Amazfit wagt sich an neue Art von Fitness-Tracker

Zusammenfassung Samsung-Gerücht: Fitness-Tracker als Ring

Amazfit stellt Helio Ring auf CES 2024 vor

Helio Ring aus Titanlegierung mit Sensoren

Kompatibel mit Amazfit Smartwatches

Zwei Größen verfügbar, bis 10 m wasserdicht

Bietet Schlaf- und Stress-Level-Überwachung

Preisdetails des Helio Rings noch offen

Amazfit, besser bekannt zum Beispiel durch seine Smartwatches der Bip-Serie, hat anlässlich der CES 2024 den Amazfit Helio Ring vorgestellt. Es handelt sich um einen Fitnesstracker , der wie ein Ring aussieht und genau so am Finger getragen wird. Der Ring wird mit einer Hülle aus einer Titanlegierung gefertigt und enthält eine Reihe von Sensoren, die die Herzfrequenz des Nutzers ermitteln sollen.Laut Amazfit kann der Helio Ring entweder ergänzend zu einer vorhandenen Amazfit Smartwatch verwendet werden, wobei die Daten der beiden Geräte über die dazugehörige App zusammengeführt werden, oder eben eigenständig. Die Kunden haben anfangs die Wahl zwischen Modellen mit 10 oder 12 Millimetern Größe. Der Ring ist bis zu 10 Meter Tiefe wasserdicht, kann also bei jeder Art von sportlicher Betätigung bedenkenlos verwendet werden - außer vielleicht beim Tauchen.Wie viele andere derartige Produkte soll auch der Helio Ring Schlaftracking, Erholungsstatistiken, Herzfrequenzmessung, die Ermittlung der Sauerstoffsättigung des Blutes und Stress-Level-Überwachung bieten können. Mithilfe des Rings kann man auch einen "Readiness Score" ermitteln lassen, bei dem die Schlafqualität und die physische Verausgabung berücksichtigt werden, um so eine Aussage darüber zu treffen, ob man sich mehr Belastung zumuten kann.Offizielle Angaben zum Preis des Helio Ring wurden von Amazfit bisher leider nicht veröffentlicht. Zum Vergleich: der seit einigen Jahren erhältliche Oura Ring kostet offiziell mindestens 329 Euro, wobei zusätzlich monatlich 5,99 Euro fällig werden, wenn man wirklich detaillierte Daten erhalten möchte.Ähnliches will Amazfit passend zum Helio Ring ebenfalls einführen und plant deshalb einen Dienst namens Zepp Aura. Allerdings scheint man zumindest was die Ausgabe von detaillierten Tracking-Daten keinen Zwang zum Abonnement zu planen. Genaue Details zum Helio Ring, wie etwa zur erwarteten Akkulaufzeit , will der Hersteller später veröffentlichen. Die Einführung des Rings ist im Frühjahr 2024 geplant.