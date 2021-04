Samsung startet SmartTag+ Tracker mit Ultrabreitband-Technik ab 16.4.

Ab dem 16. April wird der kleine Bluetooth-basierte Tracker Samsung Galaxy SmartTag+ starten. Das hat Samsung jetzt bestätigt und einen Ausblick auf das kleine Gerät gezeigt, das mit Augmented Reality (AR)-Technologie Gegenstände wiederfindet.

Ultrabreitband (UWB)-Technologie im Einsatz

SmartTag+ benötigt ein S21+

Samsung

Wir hatten im Vorfeld schon einiges zu dem neuen Tracker aus der Galaxy-Reihe berichtet , nun gibt es endlich die offizielle Bestätigung der Koreaner inklusive Details zum in Kürze geplanten Marktstart. Samsung bewirbt den neuen Galaxy SmartTag+ als einen intelligenten Weg, verlorene Gegenstände zu finden.Das Galaxy SmartTag+ funktioniert sowohl mit Bluetooth Low Energy (BLE) als auch mit Ultrabreitband (UWB)-Technologie, so dass der Suchdienst des Tags den Standort mit größerer Genauigkeit lokalisieren kann. Der einfache SmartTag war dabei darauf beschränkt, dass er in der App anzeigt, wo man ihn finden kann und zum Auffinden verlorener Gegenständige nur Bluetooth verwendet. Der SmartTag+ bringt dazu jetzt noch eine AR-gesteuerte Navigation hin zu dem verlorenen Gegenstand und präzisere Lokalisation durch UWB. Dazu öffnet man seine App und die Kamera und lässt sich per Augmented Reality genau zum Objekt führen.Diese AR-gestützte Lösung funktioniert nur im Zusammenspiel mit einem UWB-fähigen Smart­phone, wie beispielsweise dem Galaxy S21+ oder S21 Ultra oder dem Note20 Ultra. "UWB ist ein echter Game Changer, der es ermöglicht, die Position eines Objekts mit viel größerer Präzision zu erfassen", sagt KJ Kim, Manager bei Samsung Electronics . "Deshalb bauen wir UWB im gesamten Galaxy-Ökosystem weiter aus und finden neue Wege, diese Technologie zu nutzen, um den Alltag der Menschen einfacher und bequemer zu machen."Der Galaxy SmartTag+ funktioniert über den "SmartThings Find Service", der über die SmartThings App zur Verfügung steht. Galaxy SmartTag+ wird ab dem 16. April auf den Markt kommen. Laut Samsung wird die Verfügbarkeit nach und nach auf verschiedene Märkte erweiterte - wann es in Deutschland so weit ist, wurde bisher nicht kommuniziert. Der Preis liegt bei 40 Dollar.