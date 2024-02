UN-Bericht: Nordkorea finanziert Atomwaffen mit geklautem Kryptogeld

Nordkorea soll sich durch den Diebstahl von Kryptowährungen in den Besitz umfangreicher Finanzwerte gebracht haben. Die Sank­ti­ons­auf­sicht der Vereinten Nationen spricht inzwischen von Einheiten, die einem Gegenwert von rund 3 Milliarden Dollar entsprechen.

Aufrüstung mit Diebesbeute

Aktiv im Ausland

Zusammenfassung Nordkorea stiehlt Kryptowährungen im Wert von 3 Milliarden Dollar

UN-Bericht: Nordkorea missachtet weiterhin Sanktionen

Gestohlene Gelder fließen in Nordkoreas Atomprogramm

58 Cyberangriffe auf Krypto-Firmen von 2017 bis 2023 registriert

Hacker-Teams in Nordkorea vom Auslandsgeheimdienst geleitet

Angriffe auch auf Rüstungs- und Industrieunternehmen zur Spionage

"Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hat sich weiterhin über die Sanktionen des Sicherheitsrates hinweggesetzt", zitiert die Nachrichtenagentur Reuters den jüngsten Bericht des UN-Gremiums, das die Einhaltung des internationalen Embargos gegen den Staat überwacht.Ein Teil des Geldes, an das Nordkorea so gelangt, wird dafür eingesetzt, das eigene Atomprogramm weiter voranzutreiben. "Nordkorea hat weiterhin Atomwaffen entwickelt und spaltbares Material hergestellt, obwohl der letzte bekannte Atomtest 2017 stattfand", hieß es. Und das Waffenarsenal soll um ein "taktisches nukleares Angriffs-U-Boot" erweitert worden sein.Die Beobachter sammeln Hinweise, die Rückschlüsse darauf ziehen lassen, wie das Regime Nordkoreas daran arbeitet, die Sanktionen zu umgehen. Dabei registrierte man zwischen 2017 und 2023 insgesamt rund 58 mutmaßliche nordkoreanische Cyberangriffe auf mit Kryptowährungen verbundene Unternehmen. Dabei soll der genannte Betrag an Kryptowährungseinheiten erbeutet worden sein.Nordkorea soll über mehrere Hacker-Teams verfügen, die durch den Auslands­geheim­dienst geführt werden. Diese sind aller­dings nicht nur damit beschäftigt, Krypto­währungen zu stehlen. Registriert werden auch Angriffe auf Rüstungs- und andere Industrie­unternehmen, bei denen die Spionage im Vorder­grund steht.Auch sind Krypto­währungen nicht die einzige Quelle, mit denen der Staat an westliche Währungen gelangt. "Das Gremium untersuchte Berichte über zahlreiche nord­korea­nische Staats­angehörige, die im Ausland arbeiten und unter Verletzung der Sanktionen Einkommen erzielen, unter anderem in den Bereichen Informations­technologie, Restaurant und Bauwesen", schrieben die Sanktions­beobachter.