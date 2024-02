Insider bestätigt: Apple arbeitet weiter an zwei Falt-iPhone-Prototypen

Apple arbeitet laut einem Insider derzeit an mindestens zwei faltbaren iPhone-Prototypen - es heißt, auch bei Apple habe man die Idee des Fall-Smartphones bislang nicht aufgegeben. Tatsächlich soll die Entwicklung nun "kurz vor dem Abschluss stehen".

Prototypen im Testlauf

Das zumindest kommt unter dem Strich heraus, wenn man sich die neuesten Gerüchte um die Apple-Foldables anschaut. Dem neuesten Bericht zufolge ist Apple dabei, weitere Prototypen für ein iPhone Fold zu testen.Noch hat die Entwicklungsabteilung aber noch Probleme mit der Haltbarkeit des Displays und der Faltung des Bildschirms. Ein weiteres Problem: Das "iPhone Fold" soll sich am Design bestehender Apple-Produkte orientieren, und das macht die Umsetzung wesentlich schwerer. Daher hatten sich die Gerüchte in jüngster Zeit haben auf die Vermutung verlagert, dass es sich bei einem solchen Gerät um ein faltbares iPad handeln wird . Vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen.Nach Angaben von The Information haben die Tests bei Apple jetzt das Stadium erreicht, in dem zwei oder mehr Prototypen entwickelt werden, um ihre Vor- und Nachteile besser zu spezifizieren.Die Publikation beruft sich auf eine ungenannte Quelle "mit direktem Wissen" und sagt, dass man weder noch 2024 oder spätestens 2025 ein faltbares iPhone sehen wird. The Informationen schrieb zudem, dass Apple sich an mindestens einen Hersteller gewandt hat, um Komponenten für zwei faltbare iPhones in verschiedenen Größen zu entwickeln.Die Quelle sagt auch, dass Apple die Projekte noch absagen könnte, wenn sie nicht seinen Standards entsprechen - das lässt Apple aber insbesondere bei Neuentwicklungen immer offen . Gerüchte über die Entwicklung eines faltbaren iPhones durch Apple kursieren dabei schon seit Jahren ohne echte Hinweise oder Leaks entsprechender Geräte. Stattdessen gab es immer wieder einmal sehr interessante Fan-Konzepte - und ein Enthusiast hatte auch schon tatsächlich ein solches Gerät "angefertigt".Siehe auch: