Apple Watch: "Ghost Touch"-Probleme bestätigt, Lösung nicht in Sicht

Wenn sich die Apple Watch vermeintlich selbstständig macht, dann sind keine Geister am Werk, auch wenn das Phänomen mit Ghost Touch um­schrieben wird. Apple hat diesen Fehler mittlerweile bestätigt, eine Er­klärung oder Lösung hat man aber bislang offenbar nicht gefunden.

Apple

Geistereingaben bei mehreren Smartwatches von Apple

Neustart statt Ersatz

Zusammenfassung Apple Watch "Ghost Touch" von Apple bestätigt

Keine Lösung für ungewollte Displayberührungen

Betroffen sind mehrere Modelle inklusive Series 9

Erstmals im Februar gegenüber Service Providern erwähnt

Anweisung zum erzwungenen Neustart als Zwischenlösung

Kunden sollen auf Software-Update warten

Force Restart hilft oft nur temporär

Das Phänomen ist nicht neu und plagt seit einigen Wochen die Besitzer von gleich mehreren Smartwatches , konkret sind Apple Watch Series 9 sowie die Apple Watch Ultra 2, dazu kommen auch noch die Modelle Series 7, Series 8 und Ultra 1. Letztere hat das kalifornische Unternehmen kürzlich in die Liste betroffener Smartwatches aufgenommen.Wie 9to5Mac berichtet, hat Apple derartige Ghost Touches zum ersten Mal im Februar in einer Mitteilung gegenüber Authorized Service Providern bestätigt. Man teilte diesen damals mit, dass man sich der Berichte bewusst sei, dass Nutzer der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 von "falschen Berührungen" betroffen sein können.Die Service-Partner wurden dabei angewiesen, betroffene Smartwatches nicht zu ersetzen. Stattdessen sollen Nutzer einen Neustart der Apple Watch erzwingen. Hierbei soll man die Seitentaste und die Digital Crown gleichzeitig gedrückt halten, bis das Display schwarz wird und das Apple-Logo wieder angezeigt wird - dieser "Force Restart" bzw. das gleichzeitige Drücken dauert etwa zehn Sekunden.Gleichzeitig sollen die Mitarbeiter den Kunden mitteilen, dass diese auf ein Software-Update warten sollen. Das Problem plagt Apple Watch-Besitzer seit bereits Wochen und es sieht nicht so aus, als würde der kalifornische Hersteller einer Lösung nahegekommen sein.Es gibt auch Berichte, dass der erzwungene Neustart keine (dauerhafte) Lösung darstellt. Denn einige Anwender berichten, dass sie einen Force Restart durchgeführt hätten, das Ghost Touch-Problem aber nach kurzer Zeit wieder auftritt.